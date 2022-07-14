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https://tr.sputniknews.com/20220714/benzine-indirim-otogaza-zam-geldi-1058694830.html
Benzine indirim, otogaza zam geldi
Benzine indirim, otogaza zam geldi
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim gelirken, otogaz fiyatlarına ise 30 kuruş zam geldi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T08:52+0300
2022-07-14T08:52+0300
ekonomi
benzin
otogaz
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.Bu gece itibarıyla benzine 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da benzin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan 23 lira 66 kuruşa indi.Otogaz ise gelen 30 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 10 lira 97 kuruştan satılacak. Ankara'da ise benzinin litresi 23 lira 77 liraya düştü.Gelen 30 kuruşluk zamla birlikte otogaz ise İstanbul'da 10 lira 67 kuruştan 10 lira 97 kuruşa çıktı. Ankara'da 10 lira 87 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 60 kuruşa satılacak.
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benzin, otogaz

Benzine indirim, otogaza zam geldi

08:52 14.07.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 54 kuruş indirim gelirken, otogaz fiyatlarına ise 30 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Bu gece itibarıyla benzine 1 lira 54 kuruş indirim geldi. Böylece İstanbul'da benzin litre fiyatı 25 lira 2 kuruştan 23 lira 66 kuruşa indi.

Otogaz ise gelen 30 kuruşluk zam ile birlikte İstanbul'da 10 lira 97 kuruştan satılacak. Ankara'da ise benzinin litresi 23 lira 77 liraya düştü.
Gelen 30 kuruşluk zamla birlikte otogaz ise İstanbul'da 10 lira 67 kuruştan 10 lira 97 kuruşa çıktı. Ankara'da 10 lira 87 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 60 kuruşa satılacak.
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