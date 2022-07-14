https://tr.sputniknews.com/20220714/biden-abd-ancak-son-care-olarak-irana-karsi-guc-kullanir-1058699131.html

Biden, İsrail kanalına konuştu: ABD ancak son çare olarak İran'a karşı güç kullanır

Biden, İsrail kanalına konuştu: ABD ancak son çare olarak İran'a karşı güç kullanır

Bugün İsrail'de İran karşıtı cephe ve Suudi Arabistan'la ittifak konusunda görüşmeler yürüten Biden, öncesinde İsrail medyasına, Tahran'ın nükleer silah elde... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T12:24+0300

2022-07-14T12:24+0300

2022-07-14T13:16+0300

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israil

iran

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donald trump

iran nükleer anlaşması

devrim muhafızları

abd demokrat parti

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ABD Başkanı sıfatıyla ilk Ortadoğu turuna çıkan Joe Biden, yine yeniden erken seçimlere gidecek İsrail'de bugün İran'a karşı birleşik cephe teyit eden bir güvenlik bildirisi imzalaması öncesi, İsrail'in Kanal 12'sine konuştu. Selefi olan Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkmasını 'devasa hata' diye eleştiren Biden, kendi Demokratik Partisi içinde 'apartheid devleti' İsrail'e askeri yardımların kesilmesini isteyen ilerici kanat milletvekillerinin 'sayısının az olduğunu ve yanlış yaptıklarını' öne sürdü. 'Son çare olarak evet'ABD'den İsrail'e uçmadan önce Kanal 12 sunucusu Yonit Levi'ye röportaj veren Biden, İran'ın nükleer programını durdurmak için güç kullanıp kullanmayacağı sorusunu "Son çare olarak evet" diye yanıtlayarak ekledi: "İran nükleer silah elde edemez."'İran'ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyecek'İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması gerektiğini "Şimdi varolan İran'dan daha tehlikeli tek şey nükleer silahlı İran'dır" diye açıklayan Biden, önceki Başkan Trump'ın anlaşmadan çıkmakla 'devasa hata' yaptığını, İran'ın nükleer silaha 'her zamankinden daha yakın' olduğunu, ama ABD'yi anlaşmaya geri getirmenin İranlıları sıkı denetime tabi tutulmasını sağlayacağını anlattı. 'Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesinden çıkarmayacağız'Diğer imzacılarla İran arasında anlaşmayı canlandırmak için yürütülen müzakereler, Tahran'ın Devrim Muhafızlarının Trump döneminde konulduğu ABD'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması talebinin Biden yönetimi tarafından reddedilmesine takılmış durumda. Biden ise anlaşmanın canlanması Devrim Muhafızlarının listeden çıkarılması şartına bağlanırsa, ABD'nin müzakerelerden kalkacağı, ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi için uzlaşmaya varma konusunda 'topun İran'da olduğu' mesajını verdi. 'Bu konularda konuşamam'Levi'nin İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ABD'ye önceden haber vermeden tek taraflı saldırı düzenleme tehdidiyle ilgili dönüşümlü başbakanlık yapan Naftali Bennett ve Yair Lapid'den 'tek taraflı hareket etmeme' güvencesi alıp almadığı sorusu üzerine, Biden "Bunu konuşmayacağım" dedi, İran'ın nükleer silaha yönelmesini önlemek için ABD'nin herhangi bir olası askeri harekatına İsrail'in olası katılımı hakkında da konuşmayacağını belirtti. 'Rusya-Çin'in dolduracağı boşluk yaratmamalıyız'Eski İsrail başbakanlarından Golda Meir'ın geçmişte kendisine "İsrail'in gizli silahı, gidecek hiçbir yerimizin olmaması" dediğini aktararak İsrail'in konumunu anladığını söyleyen Biden, Suudi Arabistan'ı da kapsayan 4 günlük turunun 'Ortadoğu'da istikrarla' ilgili olduğundan söz ederken "ABD, Ortadoğu'dan uzaklaşıp boşluğu Rusya veya Çin'in doldurmasına izin veremez" dedi. 'İsrail-Suud normalleşmesi uzun zaman alır''Ortadoğu'da istikrarın ABD'nin en büyük çıkarına olduğunu ve eşit ve kabul edilen bir ortak olarak bölgeye daha fazla entegre olmanın da İsrail'in çıkarına olduğunu, bunun eninde sonunda Filistinlilerle uzlaşıya varılmasını sağlayacağını' anlatan Biden, İran'a karşı oluşan İsrail-Suudi Arabistan cephesi için “Birbirimizin varlığını kabul etme anlamında ilişkiyi arttırmak… bana çok mantıklı geliyor. Ancak normalleşme uzun zaman alacaktır" değerlendirmesini yaptı.'İsrail'e askeri yardımlar için özür dileyecek değilim'Filistinlilere apartheid nedeniyle İsrail'e askeri yardımların kesilmesini isteyen Demokratik Parti içindeki ilerici kanadı "Yanlış yapan küçük bir azınlık" gibi gösteren Biden, "İsrail bir demokrasi. İsrail bizim müttefikimiz ve dostumuz. Demokrat Parti'nin İsrail'e sırt çevirmesine imkan ve ihtimal yok. İsrail'e milyarlarca dolarlık yardım ve Demir Kubbe'ye ek fon için özür dileyecek değilim. İsrail'in istikrarlı olması bizim en büyük çıkarımıza" güvencesini verdi. 'Trump'la bir daha yarışmak neden olmasın'2024 ABD başkanlık seçimlerinde yeniden Trump'la yarışması ihtimali sorulduğunda, bundan hayal kırıklığına uğramayacağını dile getiren Biden, "Siyaset ve özellikle Amerikan siyaseti hakkında bildiğim tek şey, neler olacağını tahmin etmeye imkan olmadığıdır" dedi.

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