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Biden: Kaşıkçı'yla ilgili görüşlerimi zaten herkes biliyor, Suudi ziyaretimin amacı çok daha geniş
Biden: Kaşıkçı'yla ilgili görüşlerimi zaten herkes biliyor, Suudi ziyaretimin amacı çok daha geniş
İsrail'de Başbakan Yair Lapid ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, sonraki durağı olan Suudi Arabistan'la ilgili... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T15:09+0300
2022-07-14T16:31+0300
dünya
joe biden
abd
israil
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinde Başbakan Yair Lapid ile Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Bildirisi'ni imzalamasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi şekilde öldürülen İhvan yanlısı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD başkanlık seçimi kampanyasında Suudi kraliyetine ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ağır laflar eden, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra CIA'in Selman'ı suçlayan raporunu yayımlayan Biden, enerji krizinin ortasında farklı telden çaldı."Cemal Kaşıkçı vakasıyla ilgili görüşlerim net. Ben her zaman insan haklarını gündeme getiririm. Ama Kaşıkçı konusundaki çok net tavrımı, Suudi Arabistan'da veya başka bir yerde anlamayan varsa, bir süredir ortalıkta dolaşmıyor demektir" diye çıkışan Biden, "Suudi Arabistan ziyaretimin amacı çok daha geniş ve ABD'nin Ortadoğu'daki etkisini yeniden ortaya koymak için tasarlandı" vurgusunu yaptı.Biden, ABD'nin Ortadoğu'yu terk etmeyeceği mesajını verdi: "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bölgede liderliği sürdürebiliriz ve hem İsrail hem de ABD ve diğer birçok ülkenin çıkarlarının aleyhine olacak şekilde Çin ve/ya Rusya tarafından doldurulacak bir boşluk yaratmayabiliriz."İran'a karşı cephe oluşturan İsrail-Suudi Arabistan'ın daha da yakınlaşmasına aracılık eden Biden, "İsrail'den doğrudan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine uçan ilk ABD Başkanı olacağım. (İsrail'den) Doğrudan barış mesajı taşıyacağım" dedi.
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Biden: Kaşıkçı'yla ilgili görüşlerimi zaten herkes biliyor, Suudi ziyaretimin amacı çok daha geniş

15:09 14.07.2022 (güncellendi: 16:31 14.07.2022)
© AFP 2022 / ATEF SAFADIKudüs'ü ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid, 'ABD ile İsrail arasındaki kopmaz bağlar ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine dair taahhütlerinin' teyit edildiği ortak bildiri imzalamalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kudüs'ü ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid, 'ABD ile İsrail arasındaki kopmaz bağlar ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine dair taahhütlerinin' teyit edildiği ortak bildiri imzalamalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / ATEF SAFADI
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İsrail'de Başbakan Yair Lapid ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, sonraki durağı olan Suudi Arabistan'la ilgili mesajlar da verdi. Biden, petrol üretimini artırması için iki dudağına bakılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı cinayetini gündeme getirme taahhüdü vermeyi reddetti.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyaretinde Başbakan Yair Lapid ile Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Bildirisi'ni imzalamasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi şekilde öldürülen İhvan yanlısı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda ABD başkanlık seçimi kampanyasında Suudi kraliyetine ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ağır laflar eden, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra CIA'in Selman'ı suçlayan raporunu yayımlayan Biden, enerji krizinin ortasında farklı telden çaldı.
"Cemal Kaşıkçı vakasıyla ilgili görüşlerim net. Ben her zaman insan haklarını gündeme getiririm. Ama Kaşıkçı konusundaki çok net tavrımı, Suudi Arabistan'da veya başka bir yerde anlamayan varsa, bir süredir ortalıkta dolaşmıyor demektir" diye çıkışan Biden, "Suudi Arabistan ziyaretimin amacı çok daha geniş ve ABD'nin Ortadoğu'daki etkisini yeniden ortaya koymak için tasarlandı" vurgusunu yaptı.
Biden, ABD'nin Ortadoğu'yu terk etmeyeceği mesajını verdi: "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bölgede liderliği sürdürebiliriz ve hem İsrail hem de ABD ve diğer birçok ülkenin çıkarlarının aleyhine olacak şekilde Çin ve/ya Rusya tarafından doldurulacak bir boşluk yaratmayabiliriz."
İran'a karşı cephe oluşturan İsrail-Suudi Arabistan'ın daha da yakınlaşmasına aracılık eden Biden, "İsrail'den doğrudan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine uçan ilk ABD Başkanı olacağım. (İsrail'den) Doğrudan barış mesajı taşıyacağım" dedi.
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