https://tr.sputniknews.com/20220714/bill-gatesten-bill-ve-melinda-gates-vakfina-20-milyar-dolar-bagis-1058690768.html
Bill Gates'ten Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağış
Bill Gates'ten Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağış
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eş başkanlığını yaptığı Bill & Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağışladığını bildirdi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T02:59+0300
2022-07-14T02:59+0300
2022-07-14T02:59+0300
yaşam
bill ve melinda gates vakfı
bill gates
bağış
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Bill Gates, eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yıllık harcamasını artırmayı planladıkları Vakfa 20 milyar dolar bağışladığını açıklayan Gates, şu ifadeleri kullandı:Gates, Kovid-19 salgınının tarihteki en büyük aksiliklerden olduğunu belirtti.ABD'li multimilyarder, iklim değişikliğinden kaynaklanan zararın daha şimdiden tahmin edilenden daha kötü olduğunu vurguladı. Gates, son birkaç yılda birçok küresel büyük aksiliğin birçok kişiyi cesareti kırılmış olarak bıraktığını ifade etti.Bill Gates'in eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, bu bağışla dünyanın en büyük vakıflarından biri haline geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/bill-gates-nftler-yuzde-100-daha-buyuk-aptal-kuramina-dayaniyor-1057479208.html
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bill ve melinda gates vakfı, bill gates, bağış, dolar
Bill Gates'ten Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağış
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Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eş başkanlığını yaptığı Bill & Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağışladığını bildirdi.
Bill Gates, eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yıllık harcamasını artırmayı planladıkları Vakfa 20 milyar dolar bağışladığını açıklayan Gates, şu ifadeleri kullandı:
"Son yıllardaki küresel aksiliklere rağmen tüm dünyadan olağanüstü kahramanlık ve fedakarlık görüyorum ve gelişimin mümkün olduğuna inanıyorum. Ancak günümüzdeki büyük krizler, hepimizin daha fazlasını yapmasını gerektiriyor. Daha fazla vermekle, insanların şu an çektiği ızdıraplardan birazını azaltabileceğimizi umuyorum."
Gates, Kovid-19 salgınının tarihteki en büyük aksiliklerden olduğunu belirtti.
ABD'li multimilyarder, iklim değişikliğinden kaynaklanan zararın daha şimdiden tahmin edilenden daha kötü olduğunu vurguladı. Gates, son birkaç yılda birçok küresel büyük aksiliğin birçok kişiyi cesareti kırılmış olarak bıraktığını ifade etti.
Bill Gates'in eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, bu bağışla dünyanın en büyük vakıflarından biri haline geldi.