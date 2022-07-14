https://tr.sputniknews.com/20220714/bill-gatesten-bill-ve-melinda-gates-vakfina-20-milyar-dolar-bagis-1058690768.html

Bill Gates'ten Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağış

Bill Gates'ten Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağış

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eş başkanlığını yaptığı Bill & Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağışladığını bildirdi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T02:59+0300

2022-07-14T02:59+0300

2022-07-14T02:59+0300

yaşam

bill ve melinda gates vakfı

bill gates

bağış

dolar

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Bill Gates, eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı'na 20 milyar dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yıllık harcamasını artırmayı planladıkları Vakfa 20 milyar dolar bağışladığını açıklayan Gates, şu ifadeleri kullandı:Gates, Kovid-19 salgınının tarihteki en büyük aksiliklerden olduğunu belirtti.ABD'li multimilyarder, iklim değişikliğinden kaynaklanan zararın daha şimdiden tahmin edilenden daha kötü olduğunu vurguladı. Gates, son birkaç yılda birçok küresel büyük aksiliğin birçok kişiyi cesareti kırılmış olarak bıraktığını ifade etti.Bill Gates'in eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, bu bağışla dünyanın en büyük vakıflarından biri haline geldi.

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