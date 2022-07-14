https://tr.sputniknews.com/20220714/bloomberg-ab-bazi-ruslara-yonelik-yaptirimlari-kaldirabilir-1058721622.html
Bloomberg: AB, bazı Ruslara yönelik yaptırımları kaldırabilir
Bloomberg: AB, bazı Ruslara yönelik yaptırımları kaldırabilir
AB ülkelerinin Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle uygulanan Rusya karşıtı bazı kişisel yaptırımların kaldırılmasını görüştüğü ifade edildi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T18:48+0300
2022-07-14T18:48+0300
2022-07-14T18:48+0300
ab
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
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Boomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Brüksel'deki avukatlar, bazı Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamaların yeterince sağlam şekilde desteklenmediği görüşünü dile getirdi.Kaynaklar, yaklaşık 30 kişinin yaptırımlar nedeniyle AB'ye dava açtığını, yaklaşık 10 kişinin de listeden çıkarılmalarını doğrudan talep ettiklerini belirtti.Avrupa Konseyi'nin hukuk birimi, bu taleplerin bazılarının haklı olduğunu söyleyerek bu kişilerin Ukrayna'daki çatışmayla ilişkisi olduğuna dair kanıtların gerçekle bağdaşmadığını, geçerliliğini yitirdiğini ya da yaptırım uygulamak için yeterince güçlü olmadığını ifade etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ab, rusya, yaptırım
Bloomberg: AB, bazı Ruslara yönelik yaptırımları kaldırabilir
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AB ülkelerinin Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle uygulanan Rusya karşıtı bazı kişisel yaptırımların kaldırılmasını görüştüğü ifade edildi.
Boomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Brüksel'deki avukatlar, bazı Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamaların yeterince sağlam şekilde desteklenmediği görüşünü dile getirdi.
Kaynaklar, yaklaşık 30 kişinin yaptırımlar nedeniyle AB'ye dava açtığını, yaklaşık 10 kişinin de listeden çıkarılmalarını doğrudan talep ettiklerini belirtti.
Avrupa Konseyi'nin hukuk birimi, bu taleplerin bazılarının haklı olduğunu söyleyerek bu kişilerin Ukrayna'daki çatışmayla ilişkisi olduğuna dair kanıtların gerçekle bağdaşmadığını, geçerliliğini yitirdiğini ya da yaptırım uygulamak için yeterince güçlü olmadığını ifade etti.