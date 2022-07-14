https://tr.sputniknews.com/20220714/bloomberg-ab-bazi-ruslara-yonelik-yaptirimlari-kaldirabilir-1058721622.html

Bloomberg: AB, bazı Ruslara yönelik yaptırımları kaldırabilir

Bloomberg: AB, bazı Ruslara yönelik yaptırımları kaldırabilir

AB ülkelerinin Ukrayna'daki özel askeri harekat nedeniyle uygulanan Rusya karşıtı bazı kişisel yaptırımların kaldırılmasını görüştüğü ifade edildi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T18:48+0300

2022-07-14T18:48+0300

2022-07-14T18:48+0300

ab

ukrayna krizi

rusya

yaptırım

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Boomberg'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Brüksel'deki avukatlar, bazı Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamaların yeterince sağlam şekilde desteklenmediği görüşünü dile getirdi.Kaynaklar, yaklaşık 30 kişinin yaptırımlar nedeniyle AB'ye dava açtığını, yaklaşık 10 kişinin de listeden çıkarılmalarını doğrudan talep ettiklerini belirtti.Avrupa Konseyi'nin hukuk birimi, bu taleplerin bazılarının haklı olduğunu söyleyerek bu kişilerin Ukrayna'daki çatışmayla ilişkisi olduğuna dair kanıtların gerçekle bağdaşmadığını, geçerliliğini yitirdiğini ya da yaptırım uygulamak için yeterince güçlü olmadığını ifade etti.

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ab, rusya, yaptırım