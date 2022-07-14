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BM: Somali'de kuraklık nedeniyle göç edenlerin sayısı yüzde 231 arttı
BM: Somali'de kuraklık nedeniyle göç edenlerin sayısı yüzde 231 arttı
Birleşmiş Milletler (BM), İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Somali'deki... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T22:51+0300
2022-07-14T22:54+0300
dünya
somali
kuraklık
göç
kriz
acil durum
artış
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Somali'de 1-22 Haziran tarihlerinde kuraklık nedeniyle 112 bin 400'den fazla kişinin yerinden olduğu, bu rakamın mayısa göre yüzde 231 artış gösterdiği kaydedildi.Göç edenlerin yüzde 60 oranında ülkenin başkenti Mogadişu'nun Banadir bölgesine gittiği, göç hareketinin yüzde 72 oranında bölgeler arası, yüzde 64 oranında ise bölge içi olarak gerçekleştiği ifade edildi.Mayıs ayında göçün en çok yaşandığı bölgeler, sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 22 ile Togdheer ve Banadir olarak aktarılırken Banadir'de göç oranlarının yüzde 60 oranında Aşağı Shabelle, yüzde 31 oranında Bay ve yüzde 9 oranında Bakool bölgelerinden kaynaklandığı kaydedildi.Göç hareketini geciktiren faktörlerin arasında yağmur umudu, destek, tutuklanma korkusu ve ulaşım eksikliğinin olduğu da ifade edildi.Hükümet küresel yardım çağrısı yapmıştıSomali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında 'acil durum' ilan etmişti.Gelecek yıl 7.7 milyon Somali vatandaşı, kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabilir.Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220713/ugandada-aylarca-suren-kurakligin-yol-actigi-acliktan-46-kisi-hayatini-kaybetti-1058651524.html
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somali, kuraklık, göç, kriz, acil durum, artış

BM: Somali'de kuraklık nedeniyle göç edenlerin sayısı yüzde 231 arttı

22:51 14.07.2022 (güncellendi: 22:54 14.07.2022)
© AFP 2022 / Tony KarumbaDünya, en sıcak 5 yılını geçirdi
Dünya, en sıcak 5 yılını geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / Tony Karumba
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Birleşmiş Milletler (BM), İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA), BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Somali'deki kuraklık durumuyla ilgili ortak açıklama yayınladı.
Somali'de 1-22 Haziran tarihlerinde kuraklık nedeniyle 112 bin 400'den fazla kişinin yerinden olduğu, bu rakamın mayısa göre yüzde 231 artış gösterdiği kaydedildi.
Göç edenlerin yüzde 60 oranında ülkenin başkenti Mogadişu'nun Banadir bölgesine gittiği, göç hareketinin yüzde 72 oranında bölgeler arası, yüzde 64 oranında ise bölge içi olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Mayıs ayında göçün en çok yaşandığı bölgeler, sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 22 ile Togdheer ve Banadir olarak aktarılırken Banadir'de göç oranlarının yüzde 60 oranında Aşağı Shabelle, yüzde 31 oranında Bay ve yüzde 9 oranında Bakool bölgelerinden kaynaklandığı kaydedildi.
Göç hareketini geciktiren faktörlerin arasında yağmur umudu, destek, tutuklanma korkusu ve ulaşım eksikliğinin olduğu da ifade edildi.

Hükümet küresel yardım çağrısı yapmıştı

Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında 'acil durum' ilan etmişti.
Gelecek yıl 7.7 milyon Somali vatandaşı, kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabilir.
Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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