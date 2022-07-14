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Breaking Bad karakterleri Walter White ve Jesse Pinkman'in heykeli dikiliyor
Breaking Bad karakterleri Walter White ve Jesse Pinkman'in heykeli dikiliyor
Tüm dünyada birçok hayran kitlesi bulunan Breaking Bad dizisinin oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykellerinin dikileceği açıklandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T12:04+0300
2022-07-14T12:15+0300
breaking bad
yaşam
heykel
bryan cranston
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Tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Breaking Bad dizisinin başrolleri Bryan Cranston ve Aaron Paul'un hayat verdiği karakterler ölümsüzleşecek.NTV’nin aktardığına göre, dizinin çekildiği ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Albuquerque kentindeki yetkililer, Breaking Bad dizisinin ana karakterlerinin bronz heykellerinin şehirde sergileneceğini açıkladı.Heykeller, 29 Temmuz 2022'de Albuquerque Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Tim Keller, Gilligan, Peter Gould'un yanı sıra oyuncular Bryan Cranston ve Aaron Paul ile diğer özel konukların katılacağı bir törenle açılacak.
https://tr.sputniknews.com/20200731/-breaking-badin-yildizi-bryan-cranston-koronavirusu-yendigini-duyurdu-1042566636.html
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breaking bad, heykel, bryan cranston, aaron paul

Breaking Bad karakterleri Walter White ve Jesse Pinkman'in heykeli dikiliyor

12:04 14.07.2022 (güncellendi: 12:15 14.07.2022)
© AMCJesse Pinkman ve Walter White
Jesse Pinkman ve Walter White - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AMC
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Tüm dünyada birçok hayran kitlesi bulunan Breaking Bad dizisinin oyuncuları Bryan Cranston ve Aaron Paul'un heykellerinin dikileceği açıklandı.
Tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Breaking Bad dizisinin başrolleri Bryan Cranston ve Aaron Paul'un hayat verdiği karakterler ölümsüzleşecek.
NTV’nin aktardığına göre, dizinin çekildiği ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Albuquerque kentindeki yetkililer, Breaking Bad dizisinin ana karakterlerinin bronz heykellerinin şehirde sergileneceğini açıkladı.
Heykeller, 29 Temmuz 2022'de Albuquerque Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Tim Keller, Gilligan, Peter Gould'un yanı sıra oyuncular Bryan Cranston ve Aaron Paul ile diğer özel konukların katılacağı bir törenle açılacak.
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