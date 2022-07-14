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BRICS'ten genişleme açıklaması: Türkiye çok yakında üye olabilir
BRICS'ten genişleme açıklaması: Türkiye çok yakında üye olabilir
BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın çok yakında BRICS'e katılabileceğini söyledi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T12:29+0300
2022-07-14T12:29+0300
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İzvestiya gazetesine demeç veren Anand, 23-24 Temmuz'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 14. BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya, Çin ve Hindistan'ın bu konuyu ele aldığını belirtti.Anand, "Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan, katılım konusundaki ilgilerini gösterdi ve üyelik başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Bunun güzel bir adım olduğunu düşünüyorum, zira genişleme her zaman olumlu algılanır, bu BRICS'in tüm dünyadaki nüfuzunu açık şekilde artıracaktır" dedi.Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın BRICS'e katılımının çok hızlı şekilde tamamlanacağını umduğunu kaydeden Anand, zira sürecin başladığının ve tüm mevcut üyelerin genişlemeye ilgi duyduğunun altını çizdi.İran ve Arjantin, 14. BRICS Liderler Zirvesi'nde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ekonomik işbirliği yapılanması BRICS'e katılım için başvurduklarını açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'ne özel davetli liderlerden biri olarak katılmıştı. Erdoğan, bu zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e BRICS üyeliğine ilgi duyduklarını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220629/arjantin-ve-iran-bricse-basvurdu-rusyayi-yalnizlastirmaya-calisan-abd-basarisiz-oldu-1058093960.html
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brics, türkiye, rusya, çin, hindistan, brezilya

BRICS'ten genişleme açıklaması: Türkiye çok yakında üye olabilir

12:29 14.07.2022
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Fotoğraf bankasına girOsaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi
Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
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BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın çok yakında BRICS'e katılabileceğini söyledi.
İzvestiya gazetesine demeç veren Anand, 23-24 Temmuz'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 14. BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya, Çin ve Hindistan'ın bu konuyu ele aldığını belirtti.
Anand, "Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan, katılım konusundaki ilgilerini gösterdi ve üyelik başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Bunun güzel bir adım olduğunu düşünüyorum, zira genişleme her zaman olumlu algılanır, bu BRICS'in tüm dünyadaki nüfuzunu açık şekilde artıracaktır" dedi.
Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın BRICS'e katılımının çok hızlı şekilde tamamlanacağını umduğunu kaydeden Anand, zira sürecin başladığının ve tüm mevcut üyelerin genişlemeye ilgi duyduğunun altını çizdi.
İran ve Arjantin, 14. BRICS Liderler Zirvesi'nde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu ekonomik işbirliği yapılanması BRICS'e katılım için başvurduklarını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'ne özel davetli liderlerden biri olarak katılmıştı. Erdoğan, bu zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e BRICS üyeliğine ilgi duyduklarını söylemişti.
Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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