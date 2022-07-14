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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/canli--ukrayna-kuzey-kore-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1058694942.html
CANLI | Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti
CANLI | Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdığı gerekçesiyle kesti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T09:14+0300
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rusya, ukrayna, yaptırım, askeri operasyon, donbass, donetsk, lugansk, petrol, doğalgaz, avrupa birliği, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

09:14 14.07.2022
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Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdığı gerekçesiyle kesti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
İtalyan kamyon ve otobüs üreticisi Iveco, Rusya pazarından tamamen çekilme kararı aldı.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Macaristan hükümetinin enerji alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini açıkladı.
Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil yönetimin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna yönetiminin kontrolündeyken Zaporijya Nükleer Santrali’nde yasaklı deneylerin yapıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'ün ilk çok amaçlı sağlık merkezini inşa ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'ün ilk çok amaçlı sağlık merkezini inşa ediyor
Dün, 16:40
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:26 14.07.2022
Estonya Başbakanı istifasını açıkladı
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, istifasını duyurdu. Hükümetin basın servisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Kaja Kallas, bu sabah kendi hür iradesiyle istifa etme kararını hükümete resmen bildirdi. Hükümetin tamamı onunla birlikte istifa ediyor" ifadelerini kullandı.
10:07 14.07.2022
Ukrayna ordusunun saldırıları yüzünden Novaya Kahovka’nın yarısı yok oldu
Kahovka bölgesindeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna ordusunun saldırıları neticesinde Novaya Kahovka’nın yarısının imha edildiğini söyledi.
Rossiya-24’e konuşan Leontyev, “Novaya Kahovka’da barışçıl yaşam neredeyse yeniden tesis edilmişti, yeni öğretim yılına hazırlanıyorduk. Şimdi özellikle de son saldırılar neticesinde kentin yarısı imha edildi” dedi.
09:51 14.07.2022
Lugansk birlikleri ilk kez ABD’ye ait bir M777’yi ele geçirdi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisleri, ganimet olarak ilk kez 155 mm kalibreli bir Amerikan M777 obüsünü ele geçirdi.
Telegram’dan yapılan açıklamada, “LHC Halk Milisleri birlikleri çatışmalar sırasında ganimet olarak ilk kez ABD’ye ait bir M777 topçu düzeneğini aldı” ifadeleri kullanıldı.
ABD’nin Kiev’e gönderdiği M777 ile kentlere gerçekleştirilen saldırılar sonucunda siviller hayatını kaybetmişti.
09:48 14.07.2022
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3.3 milyon varil artarak 427 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1.1 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6.9 milyon varil azalışla 485 milyon 100 bin varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 5.8 milyon varil artışla 224 milyon 900 bin varil oldu.
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 200 bin varil azalışla 6 milyon 700 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 412 bin varil artışla 3 milyon 24 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 1-8 Temmuz haftasında 74 bin varil azalarak 12 milyon 432 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
09:19 14.07.2022
İtalya Başbakanı Draghi: Rus doğalgazına olan bağımlılığımız büyük ölçüde azaldı
İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin, Rus doğalgazına olan bağımlılığının büyük ölçüde azaldığını ve geçen yıl yüzde 40 civarında olan bu oranın, bu yıl yüzde 25 olduğunu söyledi.
Yabancı Basın Derneği'nin (Stampa Estera) Roma'daki tarihi Aurelia villasında düzenlediği akşam yemeğine katılan Draghi, açıklamasında "Ukrayna'daki korkunç Rus işgali, enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonun geri dönüşü… Ancak böyle bir anda İtalya güçlü bir ülke olmaya devam ediyor" dedi.
24 Şubat'tan sonra İtalya'nın giriştiği enerji kaynaklarını çeşitlendirme arayışına da değinen Draghi, şunları kaydetti: "İtalya'nın, Rus gazına olan bağımlılığı büyük ölçüde azaldı. Geçen yıl bu dönemde ithal edilen gaz yüzde 45 iken, bu yıl şu anda yüzde 25. Tedarikler yolunda gidiyor, stoklar artıyor. Bu önemli çünkü, bir bakıma, savaşın başında aldığımız stratejik kararın meyvesi bu. İtalya, savaşın başında olduğu gibi artık kendisini stratejik ve jeopolitik bağımlılık konumunda bulamaz. Bu kabul edilemezdir ve sonsuza dek değişmesi gereken bir şeydir. Bu konuda hızlıca hareket ettik."
09:14 14.07.2022
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti
Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıdığı gerekçesiyle kesti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı girişiminin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ile ilkelerinin ağır ihlali anlamına geldiği iddia edildi.
'Dostane olmayan' bir eyleme yanıt olarak Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.
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