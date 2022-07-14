CANLI | Ukrayna, Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesti

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
İtalyan kamyon ve otobüs üreticisi Iveco, Rusya pazarından tamamen çekilme kararı aldı.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Macaristan hükümetinin enerji alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini açıkladı.
Zaporijya bölgesindeki askeri-sivil yönetimin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna yönetiminin kontrolündeyken Zaporijya Nükleer Santrali’nde yasaklı deneylerin yapıldığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: