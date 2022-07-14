https://tr.sputniknews.com/20220714/cumhurbaskani-erdogan-datcada-orman-yanginiyla-mucadele-eden-ekiplere-tesekkur-etti-1058727012.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Datça'da gerçekten büyük bir sınav verildi. Aynı anda malum Çeşme'de bir afetle karşı karşıya kaldık. Sizlerin gayretli... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T21:41+0300

2022-07-14T21:41+0300

2022-07-14T21:41+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

datça

orman yangını

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Datça'daki orman yangınında görev alan ekiplerle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştü, kendilerine teşekkür etti.Bakan Kirişci, Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde inceleme yaptı, ekiplere baklava ikramında bulundu.Yangın söndürme ekipleri ve AFAD gönüllülerine alevlerle mücadeleye verdikleri destek için teşekkür eden Kirişci, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.Görüşmede ilk olarak AFAD gönüllüsü Barış Muştu ile konuşan Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Bütün AFAD gönüllüsü kardeşlerime en kalbi şükranlarımı bildirirken geçmiş kurban bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.Muştu da devletin gücüyle yangını bir günde bastırdıklarını ifade etti.Daha sonra orman işçisi Yurdal Selen'e hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"Yurdal kardeşim, öncelikle büyük geçmiş olsun diyorum. Datça'da gerçekten büyük bir sınav verildi. Aynı anda malum Çeşme'de bir afetle karşı karşıya kaldık. Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun Datça yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarına bugün devam ediyorsunuz ve o da zannediyorum bir iki gün sürer. Allah yardımcınız olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah beterinden korusun."Selen de devletin tüm imkanlarının Datça'daki yangın bölgesine seferber edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.Selen, "Devletimizin uçakları, helikopterleri, arazözleri, tüm kolluk kuvvetleri, sağlık ekipleri, hep beraber, vatan, millet el ele bu yangınları söndürüyoruz. Tüm ekipmanları buraya seferber edildi. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, datça, orman yangını