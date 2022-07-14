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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220714/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058696123.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL bankalararası piyasada 17.45, euro/TL 17.48 seviyesinde işlem görüyor. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T09:31+0300
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
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ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrasında dolar güçlü seyrini koruyor.Euro/dolar paritesi, enflasyon verilerinin ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını görmüştü. Parite bugün 1'in hemen üzerinde.Dolar/TL bankalararası piyasada 17.45, euro/TL 17.48 seviyesinde işlem görüyor.Fed bu ayki faiz toplantısını 26-27 Temmuz'da yapacak.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında ise düşüş gözleniyor.Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5'e yakın düşüşle 1727 dolar seviyesinde.İç piyasada gram altın fiyatları doların güçlü olması nedeniyle 970 lira sınırında hareket ediyor.Çeyrek altın 1618 liradan, cumhuriyet altını 6 bin 507 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058654125.html
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dolar, dolar/tl, euro, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:31 14.07.2022 (güncellendi: 09:36 14.07.2022)
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photoeuro, dolar, sterlin, yen
euro, dolar, sterlin, yen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
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Dolar/TL bankalararası piyasada 17.45, euro/TL 17.48 seviyesinde işlem görüyor.
ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrasında dolar güçlü seyrini koruyor.

Euro/dolar paritesi, enflasyon verilerinin ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını görmüştü. Parite bugün 1'in hemen üzerinde.

Dolar/TL bankalararası piyasada 17.45, euro/TL 17.48 seviyesinde işlem görüyor.

Fed bu ayki faiz toplantısını 26-27 Temmuz'da yapacak.

Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında ise düşüş gözleniyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5'e yakın düşüşle 1727 dolar seviyesinde.

İç piyasada gram altın fiyatları doların güçlü olması nedeniyle 970 lira sınırında hareket ediyor.

Çeyrek altın 1618 liradan, cumhuriyet altını 6 bin 507 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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