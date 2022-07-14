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DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var
DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan kaynağı belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar 1000'den fazla çocuğa... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
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hepatit
gizemli hepatit
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Örgütten yapılan yazılı açıklamada, gizemli hepatit salgınındaki son duruma dair bilgi verildi.8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının doğrulandığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/dso-gizemli-hepatit-vakalari-650ye-can-kayiplari-9a-yukseldi-1056754341.html
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dsö, hepatit, gizemli hepatit

DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var

01:33 14.07.2022
© AP PhotoHepatit B virüsünün mikroskobik görüntüsü
Hepatit B virüsünün mikroskobik görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AP Photo
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan kaynağı belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar 1000'den fazla çocuğa bulaştığını duyurdu.
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, gizemli hepatit salgınındaki son duruma dair bilgi verildi.
8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının doğrulandığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.
Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 650'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
27 Mayıs, 23:21
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