https://tr.sputniknews.com/20220714/dso-dunyada-1000in-uzerinde-gizemli-hepatit-vakasi-var-1058689156.html
DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var
DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan kaynağı belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar 1000'den fazla çocuğa... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T01:33+0300
2022-07-14T01:33+0300
2022-07-14T01:33+0300
yaşam
dsö
hepatit
gizemli hepatit
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Örgütten yapılan yazılı açıklamada, gizemli hepatit salgınındaki son duruma dair bilgi verildi.8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının doğrulandığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/dso-gizemli-hepatit-vakalari-650ye-can-kayiplari-9a-yukseldi-1056754341.html
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dsö, hepatit, gizemli hepatit
DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya başlayan kaynağı belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar 1000'den fazla çocuğa bulaştığını duyurdu.
Örgütten yapılan yazılı açıklamada, gizemli hepatit salgınındaki son duruma dair bilgi verildi.
8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının doğrulandığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.
Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.