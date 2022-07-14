https://tr.sputniknews.com/20220714/duma-baskani-volodin-lhcyi-ziyaret-etti-1058724718.html

Duma Başkanı Volodin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti

Duma Başkanı Volodin, Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni (LHC) ziyaret ederek LHC yetkilileriyle bir dizi görüşme... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T20:21+0300

2022-07-14T20:21+0300

2022-07-14T20:31+0300

dünya

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

vyaçeslav volodin

ziyaret

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Duma basın servisinden yapılan açıklamada Volodin’in LHC Halk Konseyi milletvekillerine hitap ettiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını ilettiği belirtildi.Açıklamaya göre Volodin, sağlık, eğitim, kamu hizmetleri ve vatandaşların sosyal korunması alanlarında mevzuatın uyumlaştırılması ve tek bir hukuk alanının oluşturulması konusunun milletvekilleri için önemli olduğunu kaydetti.Duma Başkanı, LHC vatandaşlarına 'inançlarına, dillerine ve kültürlerine ihanet etmedikleri, atalarının anılarını ve memleketlerine olan sevgiyi korudukları için' teşekkür etti.Volodin, LHC Halk Meclisi Başkanı Denis Miroşniçenko ile yaptığı görüşmede, anlamlı çalışmalara geçme zamanının geldiğine vurgu yaparak, “Yeni işbirliği formatlarına girmemiz önemlidir. Parlamentolar arası diyalog etkili olmalıdır” ifadelerini kullandı.Volodin ayrıca, LHC Başkanı Leonid Paseçnik ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Geziye Duma BDT İşleri ve Avrasya Entegrasyonu Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikof, Bilim ve Yüksek Öğrenim Komitesi Başkanı Sergey Kabışev, İnşaat ve Kamu Hizmetleri Komitesi Başkanı Sergey Pahomov, Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, LHC Parlamentosu ile Dostluk Grubu Koordinatörü Viktor Vodolatskiy katıldı.

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), vyaçeslav volodin, ziyaret