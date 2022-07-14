https://tr.sputniknews.com/20220714/dunya-capinda-gurbetci-anketi-ezber-bozdu-yeni-zelanda-tasinmak-icin-en-kotu-ikinci-ulke--1058713824.html

Dünya çapında gurbetçi anketi ezber bozdu: Yeni Zelanda, taşınmak için en kötü ikinci ülke

Dünya çapında gurbetçi anketi ezber bozdu: Yeni Zelanda, taşınmak için en kötü ikinci ülke

Tüm dünya yüksek enflasyona teslim olurken, kendi ülkelerindeki hayat pahalılığından başka bir ülkeye kaçmak isteyenlere uyarı geldi. Pek çok kişinin yeni bir... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T23:52+0300

2022-07-14T23:52+0300

2022-07-14T23:52+0300

yaşam

ekonomi

hayat pahalılığı

yeni zelanda

avustralya

taşınma

gurbetçi

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Kendi ülkesinin dışında çalışanların, yani gurbetçilerin dünya çapındaki en büyük örgütü InterNations'ın yürüttüğü araştırmada, Yeni Zelanda, taşınılabilecek 52 ülke arasında sondan ikinci oldu. Araştırmaya 181 ülkede yaşayan 177 farklı ulustan yaklaşık 12 bin gurbetçi katıldı. Katılımcılara yeni ülkelerinin yaşam kalitesi, yaşam maliyeti, güvenlik, finansal görünüm, bürokrasi ve uyum kolaylığı gibi etkenlerle ilgili performansı soruldu. Yeterince büyük bir örneklem büyüklüğüne sahip olan 52 ülkeden oluşan sıralamada, dışardan bakıldığında cennet gibi görülen Yeni Zelanda beklenmedik şekilde 51. oldu. Pasifik Okyanusu'nun güneybatısındaki ada ülkesine taşınanlar hayatın çok pahalı, ücretlerin çok düşük, bununla birlikte doğal çevre, iklim ve spor hayatının takdire değer olduğunu söyledi. Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesine son yıllarda birden fazla şehirle giren, başkenti Auckland ile pandemi dönemi olan 2021'de listenin başına tırmanan Yeni Zelanda'ya taşınmak, özellikle Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ülkelerindeki siyasi görünümden memnun olmayan Amerikalılar arasında yaygın bir slogan haline gelmişti. Gerçekten taşınanlar nezdinde kötü performansı, düşük ücretlere ve yüksek yaşam maliyeti kaynaklı. Yeni Zelanda, kişisel finans ölçümlerinde en kötü performans gösteren ülke oldu. Yeni Zelanda'da harcanabilir hane gelirinin rahat bir yaşam sürmeye yetmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 49'ı buldu. Dünya çapında ortalama ise yüzde 28. Genel yaşam maliyetini olumsuz değerlendirenlerin oranı yüzde 75'e kadar çıktı. Küresel ortalama ise yüzde 35. Yeni Zelanda, emekleri karşılığı adil ücret aldığını hisseden, çalışmalarında bir amaç gören veya çalışma saatlerini beğenen katılımcılar açısından da küresel ortalamalardan uzak kaldı.Botswanalı bir gurbetçi "Yaşam maliyeti maaşlara göre çok yüksek" dedi. Hindistanlı bir gurbetçi, 'zenginlerle yoksullar arasındaki büyüyen uçurumdan endişesini' dile getirdi. Yeni Zelanda'nın komşusu Avustralya ise taşınmak için en iyi 9. ülke oldu. Avustralya'da yeni bir hayat kuranlar, Yeni Zelanda'ya gidenlere kıyasla ekonomiyi çok daha olumlu değerlendirdi, emeklerine karşılık görece adil ücret aldıkları ya da adil çalışma saatlerine sahip oldukları hissiyatını dile getirdi.Yeni Zelanda'da sosyal devlet, toplumsal eşitlik politikalarını öne çıkaran İşçi Partili Başbakan Jacinda Ardern, 2020'de rekor oyla yeniden seçildi. Ancak 2022'de solcu hükümet, gıda, enerji, konut fiyatlarının tırmandığı ülkenin hayat pahalılığı krizinin ortasında olduğu eleştirilerinin odağında. Bunun dışında Yeni Zelanda'da açık havada olmak güzel. Çevre ve iklim açısından üst sıralarda yer alan Yeni Zelanda'ya taşınanların yüzde 95'inin doğal çevreye hayran kalması, yüzde 83'lük küresel ortalamayı geçti. Eğlence amaçlı spor fırsatlarından memnun kalanların oranı da yüzde 84'le yüzde 75'lik küresel ortalamayı geçti. Kuveyt'in en dibinde yer aldığı listenin bir diğer sürprizi de dışarıdan uyuşturucu kartelleri, silahlı çatışma, katliam haberleriyle dikkat çeken Meksika'nın en tepede yer alması oldu. Orta Amerika devine taşınanlar özellikle kişisel finans ve yerleşme kolaylığı açısından memnun kaldı. İlk 5'i Meksika'nın ardından Endonezya, Tayvan, Portekiz ve İspanya doldurdu.

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ekonomi, hayat pahalılığı, yeni zelanda, avustralya, taşınma, gurbetçi