https://tr.sputniknews.com/20220714/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-gelgi-ilk-ucak-seyahatini-yapacak-1058718830.html

Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk uçak seyahatini yapacak

Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk uçak seyahatini yapacak

Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın un uzun boylu kadını' unvanıyla giren Rumeysa Gelgi, ilk kez yapacağı uçak seyahatini, Türk Hava Yolları ile ABD'ye... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T17:43+0300

2022-07-14T17:43+0300

2022-07-14T17:55+0300

rümeysa gelgi

guinness rekorlar kitabı

yaşam

uçak

türk hava yolları (thy)

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Ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki weaver sendromlu Rumeysa Gelgi, yaptığı açıklamada, Guinness Dünya Rekorları'nın etkinliği için eylül ayında San Francisco şehrine gideceğini belirtti.Boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat edebildiğini, bu nedenle sorunlar yaşadığını aktaran Gelgi, Türk Hava Yolları'nın (THY) kendisine her türlü desteği sağladığını ifade etti.Uçakta sedye ile seyahat prosedürlerinin bulunduğuna dikkati çeken Gelgi, "Başta THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Bey olmak üzere bütün personele, gösterdikleri incelik, duyarlılık ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Eylül ayında San Francisco'ya yapacağım seyahat hem benim ilk seyahatim hem de ilk uçak yolculuğum olacak. THY ile uçmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220404/rumeysa-gelgi-rekorlarina-yenilerini-ekledi-el-uzun-sirt-en-buyuk-el-ve-en-uzun-parmak-1055300866.html

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rümeysa gelgi, guinness rekorlar kitabı, uçak, türk hava yolları (thy)