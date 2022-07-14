Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220714/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-gelgi-ilk-ucak-seyahatini-yapacak-1058718830.html
Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk uçak seyahatini yapacak
Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk uçak seyahatini yapacak
Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın un uzun boylu kadını' unvanıyla giren Rumeysa Gelgi, ilk kez yapacağı uçak seyahatini, Türk Hava Yolları ile ABD'ye... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T17:43+0300
2022-07-14T17:55+0300
rümeysa gelgi
guinness rekorlar kitabı
yaşam
uçak
türk hava yolları (thy)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058718660_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0bfdf86f976ae2562349eb7272cb35e6.jpg
Ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki weaver sendromlu Rumeysa Gelgi, yaptığı açıklamada, Guinness Dünya Rekorları'nın etkinliği için eylül ayında San Francisco şehrine gideceğini belirtti.Boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat edebildiğini, bu nedenle sorunlar yaşadığını aktaran Gelgi, Türk Hava Yolları'nın (THY) kendisine her türlü desteği sağladığını ifade etti.Uçakta sedye ile seyahat prosedürlerinin bulunduğuna dikkati çeken Gelgi, "Başta THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Bey olmak üzere bütün personele, gösterdikleri incelik, duyarlılık ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Eylül ayında San Francisco'ya yapacağım seyahat hem benim ilk seyahatim hem de ilk uçak yolculuğum olacak. THY ile uçmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağım" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220404/rumeysa-gelgi-rekorlarina-yenilerini-ekledi-el-uzun-sirt-en-buyuk-el-ve-en-uzun-parmak-1055300866.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058718660_39:0:519:360_1920x0_80_0_0_a38b52d28dc40c4ad590c5ee3574c240.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rümeysa gelgi, guinness rekorlar kitabı, uçak, türk hava yolları (thy)

Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk uçak seyahatini yapacak

17:43 14.07.2022 (güncellendi: 17:55 14.07.2022)
© AARumeysa Gelgi
Rumeysa Gelgi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın un uzun boylu kadını' unvanıyla giren Rumeysa Gelgi, ilk kez yapacağı uçak seyahatini, Türk Hava Yolları ile ABD'ye giderek gerçekleştirecek.
Ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki weaver sendromlu Rumeysa Gelgi, yaptığı açıklamada, Guinness Dünya Rekorları'nın etkinliği için eylül ayında San Francisco şehrine gideceğini belirtti.
Boyu ve rahatsızlıkları nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat edebildiğini, bu nedenle sorunlar yaşadığını aktaran Gelgi, Türk Hava Yolları'nın (THY) kendisine her türlü desteği sağladığını ifade etti.
Uçakta sedye ile seyahat prosedürlerinin bulunduğuna dikkati çeken Gelgi, "Başta THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Bey olmak üzere bütün personele, gösterdikleri incelik, duyarlılık ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Eylül ayında San Francisco'ya yapacağım seyahat hem benim ilk seyahatim hem de ilk uçak yolculuğum olacak. THY ile uçmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağım" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi, rekorlarına yenilerini ekledi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
YAŞAM
Rumeysa Gelgi rekorlarına yenilerini ekledi: En uzun sırt, en büyük el ve en uzun parmak
4 Nisan, 13:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала