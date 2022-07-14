https://tr.sputniknews.com/20220714/evli-oldugu-kadini-bicaklayarak-oldurdu--annenle-tartistik-eve-git-sakinlestir-1058731801.html

Evli olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü: 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir'

Evli olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü: 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir'

İzmir'in Buca ilçesinde, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadının eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü belirlendi. Halis Değirmen'in... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T23:35+0300

2022-07-14T23:35+0300

2022-07-14T23:37+0300

kadın cinayeti

izmir

türkiye

bıçaklama

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İddiaya göre, 38 yaşındaki Kader Değirmen, oğlu tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kader Değirmen'in, eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü saptandı. Halis Değirmen'in, kamyonetle kaçtığını belirleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgeyi ablukaya aldı.Kardeşinin kimliğini verdiPolis, Halis Değirmen'i 4691 sokakta durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada kendine ait kimliği buldu. Gözaltına alınan Halis Değirmen, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Öte yandan, Halis Değirmen'in olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği öğrenildi. Babasının aramasının ardından eve giden genç, annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Kader Değirmen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Halis Değirmen ise adliyeye sevk edildi.

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kadın cinayeti, izmir, bıçaklama