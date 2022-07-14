https://tr.sputniknews.com/20220714/f-16nin-anahtarlarini-elinde-tutan-menendez-turkiyeye-satisi-onaylamak-icin-sartlarini-siraladi-1058711128.html
'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan' Menendez, Türkiye'ye satışı onaylamak için şartlarını sıraladı
'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan' Menendez, Türkiye'ye satışı onaylamak için şartlarını sıraladı
Yunan haber ajansına 'Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlarını kaldırmasının koşullarını' sıralayan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, bunlar... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T14:14+0300
2022-07-14T14:14+0300
2022-07-14T14:47+0300
savunma
bob menendez
robert menendez
abd
türkiye
f-16
kongre
senato
abd senatosu dış ilişkiler komitesi
satış
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ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO zirvesinde Ankara'nın 40 F-16 savaş uçağı ve 80 modernizasyon kiti satın alma talebini karşılamak istediği ve bunların satışına Kongre'nin onayını alacağına inandığını söylemesi sonrası, Kongre'de bu konuda büyük hareketlilik yaşanıyor. Kongre'nin üst kanadı Senato'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Politico'ya, 'Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe yönündeki duruşundan geri adım atmayacağını, duruşunun değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde olmadığını' söylemesinin ardından, Atina-Makedon Haber Ajansı'na (AMNA) konuştu. Yunan haber ajansına 'Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlarını kaldırmasının koşullarını' sıralayan önde gelen Demokrat Senatör, bunlar arasında 'Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesini ve Moskova ile yakın ilişkilerini kesmesini' de saydı. 'Yunan adaları üzerinden uçuşlar ve insan hakları ihlalleri son bulmalı'ABD'nin askeri teçhizat satışını sadece maddi kazanç için yapmadığı, değerlerini paylaşanlara silah satışı yaptığından' söz eden Menendez, 'Ankara'nın davranış ve tutumunu değiştirmesi gerektiğini' düşündüğü sorunlar arasında şunları öne çıkardı:'Rusya'dan S-400 satın alınması, Yunan adaları üzerinden uçuşlar, Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkileri ve gazetecilerle avukatların hapsedilmesi dahil insan hakları ihlalleri.' 'Erdoğan'ın bu adımları atmaya hazır olduğunu henüz görmedik'Menendez, 'önemli sorunlar listesinin uzun olduğunu ve ve F-16 jetlerinin satışıyla modernizasyonunun sağlanması için bunların çözülmesi gerektiğini' belirterek ekledi:"Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu adımlardan herhangi birini atmaya hazır olduğunu henüz göremedik."ABD silah sistemlerinin satışını veto yetkisi varHaberde, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak ABD silah sistemlerinin satışını veto etme yetkisine sahip olduğundan, Menendez'e 'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan kişi' gözüyle bakıldığı vurgulandı. Öncesinde Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 35 üyesi, Biden'a, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kiti satışına karşı olduklarını bildiren mektup yollamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/biden-turkiyeye-f-16-satisini-destekliyor-ancak-kongrenin-onayinin-gerektigini-acikca-soyluyor-1058455854.html
https://tr.sputniknews.com/20220709/kongre-uyelerinden-bidena-f-16-mektubu-1058517663.html
https://tr.sputniknews.com/20220713/abdli-kongre-uyesi-turkiyeye-f-16-satisina-iliskin-tasarisini-geri-cekti-1058652181.html
https://tr.sputniknews.com/20220713/abdli-senator-menendez-turkiyeye-f-16-satilmasina-karsi-cikmaya-devam-edecegim-1058664925.html
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bob menendez, robert menendez, abd, türkiye, f-16, kongre, senato, abd senatosu dış ilişkiler komitesi, satış, onay, veto
'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan' Menendez, Türkiye'ye satışı onaylamak için şartlarını sıraladı
14:14 14.07.2022 (güncellendi: 14:47 14.07.2022) Abone ol
Yunan haber ajansına 'Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlarını kaldırmasının koşullarını' sıralayan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, bunlar arasında 'Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesini ve Moskova ile yakın ilişkilerini kesmesini' de saydı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO zirvesinde Ankara'nın 40 F-16 savaş uçağı ve 80 modernizasyon kiti satın alma talebini karşılamak istediği ve bunların satışına Kongre'nin onayını alacağına inandığını söylemesi sonrası, Kongre'de bu konuda büyük hareketlilik yaşanıyor.
Kongre'nin üst kanadı Senato'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Politico'ya, 'Türkiye'ye F-16 satışını desteklememe yönündeki duruşundan geri adım atmayacağını, duruşunun değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde olmadığını' söylemesinin ardından, Atina-Makedon Haber Ajansı'na (AMNA) konuştu.
Yunan haber ajansına 'Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlarını kaldırmasının koşullarını' sıralayan önde gelen Demokrat Senatör, bunlar arasında 'Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmesini ve Moskova ile yakın ilişkilerini kesmesini' de saydı.
'Yunan adaları üzerinden uçuşlar ve insan hakları ihlalleri son bulmalı'
ABD'nin askeri teçhizat satışını sadece maddi kazanç için yapmadığı, değerlerini paylaşanlara silah satışı yaptığından' söz eden Menendez, 'Ankara'nın davranış ve tutumunu değiştirmesi gerektiğini' düşündüğü sorunlar arasında şunları öne çıkardı:
'Rusya'dan S-400 satın alınması, Yunan adaları üzerinden uçuşlar, Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkileri ve gazetecilerle avukatların hapsedilmesi dahil insan hakları ihlalleri.'
'Erdoğan'ın bu adımları atmaya hazır olduğunu henüz görmedik'
Menendez, 'önemli sorunlar listesinin uzun olduğunu ve ve F-16 jetlerinin satışıyla modernizasyonunun sağlanması için bunların çözülmesi gerektiğini' belirterek ekledi:
"Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu adımlardan herhangi birini atmaya hazır olduğunu henüz göremedik."
ABD silah sistemlerinin satışını veto yetkisi var
Haberde, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak ABD silah sistemlerinin satışını veto etme yetkisine sahip olduğundan, Menendez'e 'F-16'nın anahtarlarını elinde tutan kişi' gözüyle bakıldığı vurgulandı.
Öncesinde Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 35 üyesi, Biden'a, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kiti satışına karşı olduklarını bildiren mektup yollamıştı.