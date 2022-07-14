https://tr.sputniknews.com/20220714/fenerbahce-joshua-king-ile-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1058691103.html

Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T03:17+0300

2022-07-14T03:17+0300

2022-07-14T03:18+0300

spor

fenerbahçe

transfer

süper lig

futbol

sözleşme

joshua king

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058691188_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_a4480f5c5ed222ee2adc089b5c4ef827.jpg

Fenerbahçe Kulübü, Tiago Çukur’un ardından Joshua King transferini de açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Premier Lig takımlarından Watford’da görev alan 30 yaşındaki futbolcu Joshua King ile 2 yıllık mukavelenin imzalandığını duyurdu. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından ‘Ailemize hoş geldin Joshua King’ başlığıyla paylaşılan video ile duyuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20220714/fenerbahce-tiago-cukur-ile-4-yillik-sozlesme-imzaladi-1058689537.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, transfer, süper lig, futbol, sözleşme, joshua king