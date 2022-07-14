https://tr.sputniknews.com/20220714/fenerbahce-joshua-king-ile-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1058691103.html
Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T03:17+0300
2022-07-14T03:17+0300
2022-07-14T03:18+0300
spor
fenerbahçe
transfer
süper lig
futbol
sözleşme
joshua king
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Fenerbahçe Kulübü, Tiago Çukur’un ardından Joshua King transferini de açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Premier Lig takımlarından Watford’da görev alan 30 yaşındaki futbolcu Joshua King ile 2 yıllık mukavelenin imzalandığını duyurdu. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından ‘Ailemize hoş geldin Joshua King’ başlığıyla paylaşılan video ile duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220714/fenerbahce-tiago-cukur-ile-4-yillik-sozlesme-imzaladi-1058689537.html
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fenerbahçe, transfer, süper lig, futbol, sözleşme, joshua king
Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
03:17 14.07.2022 (güncellendi: 03:18 14.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Tiago Çukur’un ardından Joshua King transferini de açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Premier Lig takımlarından Watford’da görev alan 30 yaşındaki futbolcu Joshua King ile 2 yıllık mukavelenin imzalandığını duyurdu.
Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından ‘Ailemize hoş geldin Joshua King’ başlığıyla paylaşılan video ile duyuruldu.