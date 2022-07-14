https://tr.sputniknews.com/20220714/fethiyede-tekne-batti-6-kisi-kurtarildi-1058720284.html

Fethiye'de tekne battı: 6 kişi kurtarıldı

Fethiye'de tekne battı: 6 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 6 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T18:17+0300

2022-07-14T18:17+0300

2022-07-14T18:19+0300

muğla

türkiye

fethiye

tekne

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki olay, Karagözler Mahallesi yarım adada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizdeki bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora olarak su almaya başladı. Teknede bulunan 6 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, dalgıçlar yardımıyla DEGAK-22 botuna alınarak ilçedeki sahil güvenlik iskelesine getirildi. Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Öte yandan tekneyi kullanan kişinin yeterliliği olmadığı ve sahil güvenlik ekiplerince konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

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muğla, fethiye, tekne