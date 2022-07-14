https://tr.sputniknews.com/20220714/fethiyede-tekne-batti-6-kisi-kurtarildi-1058720284.html
Fethiye'de tekne battı: 6 kişi kurtarıldı
Fethiye'de tekne battı: 6 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 6 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T18:17+0300
2022-07-14T18:17+0300
2022-07-14T18:19+0300
muğla
türkiye
fethiye
tekne
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki olay, Karagözler Mahallesi yarım adada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizdeki bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora olarak su almaya başladı. Teknede bulunan 6 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, dalgıçlar yardımıyla DEGAK-22 botuna alınarak ilçedeki sahil güvenlik iskelesine getirildi. Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Öte yandan tekneyi kullanan kişinin yeterliliği olmadığı ve sahil güvenlik ekiplerince konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.
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muğla, fethiye, tekne
Fethiye'de tekne battı: 6 kişi kurtarıldı
18:17 14.07.2022 (güncellendi: 18:19 14.07.2022) Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 6 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki olay, Karagözler Mahallesi yarım adada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizdeki bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora olarak su almaya başladı. Teknede bulunan 6 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneden yüzerek kıyıya ulaşan aynı aileden 6 kişi, dalgıçlar yardımıyla DEGAK-22 botuna alınarak ilçedeki sahil güvenlik iskelesine getirildi. Biri hafif yaralı olan toplam 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan tekneyi kullanan kişinin yeterliliği olmadığı ve sahil güvenlik ekiplerince konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.