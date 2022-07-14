Filipinler'de belediye başkanından çalışanlara talimat: Gülümseyin yoksa ceza alırsınız
11:57 14.07.2022 (güncellendi: 11:58 14.07.2022)
© AFP 2022 / TED ALJIBEFilipinler
© AFP 2022 / TED ALJIBE
Filipinler'in Mulanay kasabasında belediye çalışanları bundan böyle görev başındayken gülümsemek zorunda olacak. Bu resmi karara uymayanlar 6 aylık maaşından ya da işinden olabilir.
Filipinler'de Luzon adasında bulunan Quezon şehrindeki Mulanay kasabasının belediye başkanı Aristotle Aguirre bu aya göreve geldikten sonra 'gülümseme politikasını' hayata geçirdi.
Özellikle hindistan cevizi yetiştiricileri ve balıkçıların vergi ödemek veya yardım talep etmek için belediyeye gittiklerinde görevlilerden soğuk muamele gördüklerine dair şikayetleri dikkate alan Aguirre, çalışanlara görev başındayken gülümsemelerini yoksa para cezasına çarptırılacaklarını söyledi.
This comes after Mulanay Mayor Aristotle Aguirre signed an executive order on Tuesday, July 5, implementing a new “Smile Policy” in all departments, offices, units, and sections of the municipal’s local government unit (LGU). | via @philstarlife pic.twitter.com/7kd3wXE6Da— The Philippine Star (@PhilippineStar) July 8, 2022
Aguirre'nin bu resmi kararının amacı samimi ve dost canlısı bir atmosfer yaratabilmek. Göreve gelmeden önce terapistlik yapan ve kamu görevlilerinin tutumunu değiştirmek isteyen Aguirre gülümseme kuralına uymayanların 6 aylık maaşlarından olacakları ya da doğrudan görevden uzaklaştırılacakları konusunda uyardı.
Koronavirüs nedeniyle hâlâ maskenin zorunlu olduğu ülkede çalışanların gülümseyip gülümsemediğinin nasıl kontrol edileceği sorulan Aguirre, "Biri size içtenlikle yardım ediyorsa bunu hissedersiniz. Ceza seviyesine geleceğimizi de zannetmiyorum" dedi.
'SMILE POLICY'— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 8, 2022
LOOK: Mulanay, Quezon Mayor Aristotle Aguirre orders all government employees and officials to smile while serving the public through an executive order.
Violators will face disciplinary measures. | via @michael_delizo pic.twitter.com/tNIcV850bt