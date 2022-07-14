https://tr.sputniknews.com/20220714/filipinlerde-belediye-baskanindan-calisanlara-talimat-gulumseyin-yoksa-ceza-alirsiniz-1058699102.html

Filipinler'de belediye başkanından çalışanlara talimat: Gülümseyin yoksa ceza alırsınız

Filipinler'de belediye başkanından çalışanlara talimat: Gülümseyin yoksa ceza alırsınız

Filipinler'in Mulanay kasabasında belediye çalışanları bundan böyle görev başındayken gülümsemek zorunda olacak. Bu resmi karara uymayanlar 6 aylık maaşından... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T11:57+0300

2022-07-14T11:57+0300

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dünya

filipinler

gülümseme

kamu

belediye başkanı

koronavirüs

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Filipinler'de Luzon adasında bulunan Quezon şehrindeki Mulanay kasabasının belediye başkanı Aristotle Aguirre bu aya göreve geldikten sonra 'gülümseme politikasını' hayata geçirdi. Özellikle hindistan cevizi yetiştiricileri ve balıkçıların vergi ödemek veya yardım talep etmek için belediyeye gittiklerinde görevlilerden soğuk muamele gördüklerine dair şikayetleri dikkate alan Aguirre, çalışanlara görev başındayken gülümsemelerini yoksa para cezasına çarptırılacaklarını söyledi. Aguirre'nin bu resmi kararının amacı samimi ve dost canlısı bir atmosfer yaratabilmek. Göreve gelmeden önce terapistlik yapan ve kamu görevlilerinin tutumunu değiştirmek isteyen Aguirre gülümseme kuralına uymayanların 6 aylık maaşlarından olacakları ya da doğrudan görevden uzaklaştırılacakları konusunda uyardı. Koronavirüs nedeniyle hâlâ maskenin zorunlu olduğu ülkede çalışanların gülümseyip gülümsemediğinin nasıl kontrol edileceği sorulan Aguirre, "Biri size içtenlikle yardım ediyorsa bunu hissedersiniz. Ceza seviyesine geleceğimizi de zannetmiyorum" dedi.

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filipinler, gülümseme, kamu, belediye başkanı, koronavirüs