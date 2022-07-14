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https://tr.sputniknews.com/20220714/filipinlerde-belediye-baskanindan-calisanlara-talimat-gulumseyin-yoksa-ceza-alirsiniz-1058699102.html
Filipinler'de belediye başkanından çalışanlara talimat: Gülümseyin yoksa ceza alırsınız
Filipinler'de belediye başkanından çalışanlara talimat: Gülümseyin yoksa ceza alırsınız
Filipinler'in Mulanay kasabasında belediye çalışanları bundan böyle görev başındayken gülümsemek zorunda olacak. Bu resmi karara uymayanlar 6 aylık maaşından... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T11:57+0300
2022-07-14T11:58+0300
dünya
filipinler
gülümseme
kamu
belediye başkanı
koronavirüs
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Filipinler'de Luzon adasında bulunan Quezon şehrindeki Mulanay kasabasının belediye başkanı Aristotle Aguirre bu aya göreve geldikten sonra 'gülümseme politikasını' hayata geçirdi. Özellikle hindistan cevizi yetiştiricileri ve balıkçıların vergi ödemek veya yardım talep etmek için belediyeye gittiklerinde görevlilerden soğuk muamele gördüklerine dair şikayetleri dikkate alan Aguirre, çalışanlara görev başındayken gülümsemelerini yoksa para cezasına çarptırılacaklarını söyledi. Aguirre'nin bu resmi kararının amacı samimi ve dost canlısı bir atmosfer yaratabilmek. Göreve gelmeden önce terapistlik yapan ve kamu görevlilerinin tutumunu değiştirmek isteyen Aguirre gülümseme kuralına uymayanların 6 aylık maaşlarından olacakları ya da doğrudan görevden uzaklaştırılacakları konusunda uyardı. Koronavirüs nedeniyle hâlâ maskenin zorunlu olduğu ülkede çalışanların gülümseyip gülümsemediğinin nasıl kontrol edileceği sorulan Aguirre, "Biri size içtenlikle yardım ediyorsa bunu hissedersiniz. Ceza seviyesine geleceğimizi de zannetmiyorum" dedi.
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filipinler, gülümseme, kamu, belediye başkanı, koronavirüs

Filipinler'de belediye başkanından çalışanlara talimat: Gülümseyin yoksa ceza alırsınız

11:57 14.07.2022 (güncellendi: 11:58 14.07.2022)
© AFP 2022 / TED ALJIBEFilipinler
Filipinler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / TED ALJIBE
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Filipinler'in Mulanay kasabasında belediye çalışanları bundan böyle görev başındayken gülümsemek zorunda olacak. Bu resmi karara uymayanlar 6 aylık maaşından ya da işinden olabilir.
Filipinler'de Luzon adasında bulunan Quezon şehrindeki Mulanay kasabasının belediye başkanı Aristotle Aguirre bu aya göreve geldikten sonra 'gülümseme politikasını' hayata geçirdi.
Özellikle hindistan cevizi yetiştiricileri ve balıkçıların vergi ödemek veya yardım talep etmek için belediyeye gittiklerinde görevlilerden soğuk muamele gördüklerine dair şikayetleri dikkate alan Aguirre, çalışanlara görev başındayken gülümsemelerini yoksa para cezasına çarptırılacaklarını söyledi.
Aguirre'nin bu resmi kararının amacı samimi ve dost canlısı bir atmosfer yaratabilmek. Göreve gelmeden önce terapistlik yapan ve kamu görevlilerinin tutumunu değiştirmek isteyen Aguirre gülümseme kuralına uymayanların 6 aylık maaşlarından olacakları ya da doğrudan görevden uzaklaştırılacakları konusunda uyardı.
Koronavirüs nedeniyle hâlâ maskenin zorunlu olduğu ülkede çalışanların gülümseyip gülümsemediğinin nasıl kontrol edileceği sorulan Aguirre, "Biri size içtenlikle yardım ediyorsa bunu hissedersiniz. Ceza seviyesine geleceğimizi de zannetmiyorum" dedi.
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