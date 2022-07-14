https://tr.sputniknews.com/20220714/guvenlik-gorevlileri-doktorlari-hasta-yakinlarindan-kapiyi-tutarak-korudu-1058730885.html
Güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarını hasta yakınlarından kapıyı tutarak korudu
Güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarını hasta yakınlarından kapıyı tutarak korudu
Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, muayene odasına girmek isteyen hasta... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T23:16+0300
2022-07-14T23:16+0300
2022-07-14T23:23+0300
türkiye
doktor
bitlis
beşiri
sağlık çalışanı
saldırı
güvenlik görevlisi
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İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı.Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/saglik-calisanlarini-hedef-gosteren-cami-imami-hakkinda-sorusturma-1058493742.html
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doktor, bitlis, beşiri , sağlık çalışanı, saldırı, güvenlik görevlisi
Güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarını hasta yakınlarından kapıyı tutarak korudu
23:16 14.07.2022 (güncellendi: 23:23 14.07.2022) Abone ol
Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, muayene odasına girmek isteyen hasta yakınlarına kapıyı tutarak engel olmaya çalıştı.
İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı.
Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı.
Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.