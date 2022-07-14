https://tr.sputniknews.com/20220714/guvenlik-gorevlileri-doktorlari-hasta-yakinlarindan-kapiyi-tutarak-korudu-1058730885.html

Güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarını hasta yakınlarından kapıyı tutarak korudu

Güvenlik görevlileri, sağlık çalışanlarını hasta yakınlarından kapıyı tutarak korudu

Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri, muayene odasına girmek isteyen hasta... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T23:16+0300

2022-07-14T23:16+0300

2022-07-14T23:23+0300

türkiye

doktor

bitlis

beşiri

sağlık çalışanı

saldırı

güvenlik görevlisi

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İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı.Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.

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doktor, bitlis, beşiri , sağlık çalışanı, saldırı, güvenlik görevlisi