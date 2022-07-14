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Hakem Abdulkadir Bitigen, babasından sarı kart gördü
Hakem Abdulkadir Bitigen, babasından sarı kart gördü
Türkiye Faal Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik Futbol Turnuvası'nda eski hakem Galip Bitigen, Süper... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T14:34+0300
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hakem
spor
sarı kart
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Türkiye Faal Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği Kayseri Şubesi tarafından Birlik ve Beraberlik Futbol Turnuvası düzenlendi. Hakemlerin oluşturduğu takımlar, turnuvada mücadele ederken, finale Balcelona ile Klasman Kadrosu yükseldi. İki takım arasındaki final maçını da Süper Lig hakemlerinden Abdulkadir Bitigen'in babası ve eski hakem Galip Bitigen yönetti. Klasman kadrosu, final maçını Hüseyin Otyakmaz, Ahmet Ulu ve Abdulkadir Bitigen'in attığı goller ile 3-0 kazandı. Klasman kadrosunda forma giyen FIFA Kokartlı Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 1 gol kaydederken, ikinci yarıda rakibi Cem Eray Eşmekaya'ya yaptığı faul sonrası maçı yöneten eski hakem olan babası Galip Bitigen'den sarı kart gördü.Final maçında Balcelona takımını 3-0 mağlup eden Klasman Kadrosu şampiyon, Balcelona takımı ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/2022-fifa-hakemleri-listesi-belirlendi-1051805420.html
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hakem, sarı kart

Hakem Abdulkadir Bitigen, babasından sarı kart gördü

14:34 14.07.2022 (güncellendi: 14:51 14.07.2022)
© İHAeski hakem Galip Bitigen ve Abdulkadir Bitigen
eski hakem Galip Bitigen ve Abdulkadir Bitigen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© İHA
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Türkiye Faal Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik Futbol Turnuvası'nda eski hakem Galip Bitigen, Süper Lig'de hakemlik yapan oğlu Abdulkadir Bitigen'e sarı kart gösterdi.
Türkiye Faal Futbol Hakemler Gözlemciler Derneği Kayseri Şubesi tarafından Birlik ve Beraberlik Futbol Turnuvası düzenlendi. Hakemlerin oluşturduğu takımlar, turnuvada mücadele ederken, finale Balcelona ile Klasman Kadrosu yükseldi.
İki takım arasındaki final maçını da Süper Lig hakemlerinden Abdulkadir Bitigen'in babası ve eski hakem Galip Bitigen yönetti. Klasman kadrosu, final maçını Hüseyin Otyakmaz, Ahmet Ulu ve Abdulkadir Bitigen'in attığı goller ile 3-0 kazandı. Klasman kadrosunda forma giyen FIFA Kokartlı Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 1 gol kaydederken, ikinci yarıda rakibi Cem Eray Eşmekaya'ya yaptığı faul sonrası maçı yöneten eski hakem olan babası Galip Bitigen'den sarı kart gördü.
Final maçında Balcelona takımını 3-0 mağlup eden Klasman Kadrosu şampiyon, Balcelona takımı ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
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