https://tr.sputniknews.com/20220714/haluk-levent-acikladi-ahbaptan-yangin-ve-selden-zarar-gorenlere-75-milyon-tl-destek-1058699313.html
Haluk Levent açıkladı: AHBAP'tan yangın ve selden zarar görenlere 7.5 milyon TL destek
Haluk Levent açıkladı: AHBAP'tan yangın ve selden zarar görenlere 7.5 milyon TL destek
AHBAP Derneği'nin başkanı sanatçı Haluk Levent, son zamanlarda sık sık yaşanan sel ve yangın gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara destek için 7.5 milyon TL... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T11:37+0300
2022-07-14T11:37+0300
2022-07-14T11:41+0300
haluk levent
yaşam
sel
ahbap derneği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104128/22/1041282246_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0a2c4ffcdcf2a954fb7fa0323c25e7b8.jpg
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım eden ünlü şarkıcı Haluk Levent, son zamanlarda artış gösteren sel ve yangın felaketinden etkilenen yurttaşlar için harekete geçti.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afetlerden etkilenen vatandaşlar için 7.5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/bursu-gec-yatan-ogrenci-ahbapi-cimere-sikayet-etti-abinizin-emeginin-karsiligi-bu-olmamaliydi-1058426725.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104128/22/1041282246_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_22eb6a322550637f3ef78ee5dbd56c4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
haluk levent, sel, ahbap derneği
Haluk Levent açıkladı: AHBAP'tan yangın ve selden zarar görenlere 7.5 milyon TL destek
11:37 14.07.2022 (güncellendi: 11:41 14.07.2022) Abone ol
AHBAP Derneği'nin başkanı sanatçı Haluk Levent, son zamanlarda sık sık yaşanan sel ve yangın gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara destek için 7.5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım eden ünlü şarkıcı Haluk Levent, son zamanlarda artış gösteren sel ve yangın felaketinden etkilenen yurttaşlar için harekete geçti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afetlerden etkilenen vatandaşlar için 7.5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" dedi.