https://tr.sputniknews.com/20220714/haluk-levent-acikladi-ahbaptan-yangin-ve-selden-zarar-gorenlere-75-milyon-tl-destek-1058699313.html

Haluk Levent açıkladı: AHBAP'tan yangın ve selden zarar görenlere 7.5 milyon TL destek

Haluk Levent açıkladı: AHBAP'tan yangın ve selden zarar görenlere 7.5 milyon TL destek

AHBAP Derneği'nin başkanı sanatçı Haluk Levent, son zamanlarda sık sık yaşanan sel ve yangın gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara destek için 7.5 milyon TL... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T11:37+0300

2022-07-14T11:37+0300

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haluk levent

yaşam

sel

ahbap derneği

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Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım eden ünlü şarkıcı Haluk Levent, son zamanlarda artış gösteren sel ve yangın felaketinden etkilenen yurttaşlar için harekete geçti.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda afetlerden etkilenen vatandaşlar için 7.5 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyleyen Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" dedi.

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haluk levent, sel, ahbap derneği