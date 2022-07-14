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Bakan Koca'nın duyurduğu 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulaması 24 hastanede başlatıldı
Bakan Koca'nın duyurduğu 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulaması 24 hastanede başlatıldı
Hastanelerde, Kapı Güvenlik Sistemleri yaygınlaşıyor. Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T21:59+0300
2022-07-14T22:01+0300
hastane
güvenlik
türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla dört ay önce verdiği talimat doğrultusunda Kapı Güvenlik Sistemleri kurulmaya başlandı.Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede hayata geçirildi.Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişini engellemeyi amaçlayan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayıp ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirterek, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/bakan-koca-yeni-guvenlik-uygulamasi-sistemi-hizla-ulke-geneline-yayilacak-1058719016.html
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hastane, güvenlik, fahrettin koca

Bakan Koca'nın duyurduğu 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulaması 24 hastanede başlatıldı

21:59 14.07.2022 (güncellendi: 22:01 14.07.2022)
© İHAKapı Güvenlik Sistemleri, hastane
Kapı Güvenlik Sistemleri, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© İHA
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Hastanelerde, Kapı Güvenlik Sistemleri yaygınlaşıyor. Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla dört ay önce verdiği talimat doğrultusunda Kapı Güvenlik Sistemleri kurulmaya başlandı.
Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede hayata geçirildi.
Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişini engellemeyi amaçlayan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayıp ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirterek, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
TÜRKİYE
Bakan Koca: Yeni güvenlik uygulaması sistemi hızla ülke geneline yayılacak
17:49
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