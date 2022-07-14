https://tr.sputniknews.com/20220714/hastanelerde-kapi-guvenlik-sistemleri-uygulamasi-24-hastanede-yeni-sistem-basladi-1058728589.html

Bakan Koca'nın duyurduğu 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulaması 24 hastanede başlatıldı

Bakan Koca'nın duyurduğu 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulaması 24 hastanede başlatıldı

Hastanelerde, Kapı Güvenlik Sistemleri yaygınlaşıyor. Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T21:59+0300

2022-07-14T21:59+0300

2022-07-14T22:01+0300

hastane

güvenlik

türkiye

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla dört ay önce verdiği talimat doğrultusunda Kapı Güvenlik Sistemleri kurulmaya başlandı.Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede hayata geçirildi.Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişini engellemeyi amaçlayan 'Kapı Güvenlik Sistemleri' uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayıp ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirterek, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220714/bakan-koca-yeni-guvenlik-uygulamasi-sistemi-hizla-ulke-geneline-yayilacak-1058719016.html

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