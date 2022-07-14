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Hindistan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Hindistan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Hindistan'da ilk kez bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T21:59+0300
2022-07-14T21:59+0300
dünya
hindistan
maymun çiçeği virüsü
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) hafta başında ülkeye gelen ve Kerala eyaletinde bulunan 35 yaşındaki bir erkeğin rahatsızlanıp hastaneye gittiği belirtildi.Açıklamada, hastanede bu kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konulduğu ve bunun "ülkede kaydedilen ilk maymun çiçeği virüsü vakası" olduğu ifade edildi.Bakanlığın, Kerala'nın Kollam kentine üst düzey bir sağlık ekibi gönderdiği kaydedilen açıklamada, ekibin kamu sağlık önlemlerinin tesisi için eyalette görevli sağlık personeliyle çalışacağı aktarıldı.Açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ederek önleyici adımlar attığı ve salgın ihtimaline karşı eyaletlerle eşgüdümlü çalıştığı vurgulandı.Söz konusu kişinin, BAE'de olduğu sırada maymun çiçeği hastalığı geçiren biriyle temasta olduğu öğrenildi.Maymun Çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunurken, hastalık nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
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hindistan, maymun çiçeği virüsü

Hindistan'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

21:59 14.07.2022
© DHAmaymun çiçeği
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© DHA
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Hindistan'da ilk kez bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) hafta başında ülkeye gelen ve Kerala eyaletinde bulunan 35 yaşındaki bir erkeğin rahatsızlanıp hastaneye gittiği belirtildi.
Açıklamada, hastanede bu kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konulduğu ve bunun "ülkede kaydedilen ilk maymun çiçeği virüsü vakası" olduğu ifade edildi.

Bakanlığın, Kerala'nın Kollam kentine üst düzey bir sağlık ekibi gönderdiği kaydedilen açıklamada, ekibin kamu sağlık önlemlerinin tesisi için eyalette görevli sağlık personeliyle çalışacağı aktarıldı.

Açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ederek önleyici adımlar attığı ve salgın ihtimaline karşı eyaletlerle eşgüdümlü çalıştığı vurgulandı.

Söz konusu kişinin, BAE'de olduğu sırada maymun çiçeği hastalığı geçiren biriyle temasta olduğu öğrenildi.

Maymun Çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunurken, hastalık nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
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