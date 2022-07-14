https://tr.sputniknews.com/20220714/hondurasta-eski-cumhurbaskaninin-oglu-silahli-saldirida-olduruldu--1058729948.html
Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T22:37+0300
2022-07-14T22:37+0300
2022-07-14T22:37+0300
politika
honduras
cumhurbaşkanı
saldırı
silahlı saldırı
ölü
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Honduras basınında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı.Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi.Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor.İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti.Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/hondurasin-ilk-kadin-lideri-castro-yemin-etti-1-milyon-yoksul-aileye-bedava-elektrik-sozu--1053222165.html
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honduras, cumhurbaşkanı, saldırı, silahlı saldırı, ölü
Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
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Orta Amerika ülkesi Honduras'ta eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Honduras basınında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı.
Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.
Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor.
İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti.
Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.