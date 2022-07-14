https://tr.sputniknews.com/20220714/hondurasta-eski-cumhurbaskaninin-oglu-silahli-saldirida-olduruldu--1058729948.html

Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T22:37+0300

2022-07-14T22:37+0300

2022-07-14T22:37+0300

politika

honduras

cumhurbaşkanı

saldırı

silahlı saldırı

ölü

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Honduras basınında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı.Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi.Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor.İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti.Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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honduras, cumhurbaşkanı, saldırı, silahlı saldırı, ölü