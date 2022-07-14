https://tr.sputniknews.com/20220714/icisleri-bakani-soylu-eski-turkiyeden-kalma-bir-ertugrul-ozkok-klasigi-1058714917.html

İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği

İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği

Katıldığı bir televizyon programında, Kolombiya'yı örnek göstererek "Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" diyen Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T16:01+0300

2022-07-14T16:01+0300

2022-07-14T16:01+0300

politika

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

ertuğrul özkök

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TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan gazeteci Özkök, Kolombiya'da barış anlaşması sonrası silah bırakan eski FARC gerillalarını örnek gösterdi. 'Eski gerillaların şimdilerde ülkede turist rehberliği yaptığını' ifade eden Özkök, şunları ifade etti:Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, Özkök'ün konuştuğu videoyu da yazısına ekleyerek şunları ifade etti:Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kavala'dan, kayyum meselesine, Esad'ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/ertugrul-ozkok-cem-yilmazin-cozemedigi-havuz-problemini-20-aralikta-tik-diye-cozen-uyaniklar-kim-1052432380.html

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türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, ertuğrul özkök