https://tr.sputniknews.com/20220714/icisleri-bakani-soylu-eski-turkiyeden-kalma-bir-ertugrul-ozkok-klasigi-1058714917.html
İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği
İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği
Katıldığı bir televizyon programında, Kolombiya'yı örnek göstererek "Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" diyen Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T16:01+0300
2022-07-14T16:01+0300
2022-07-14T16:01+0300
politika
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
ertuğrul özkök
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TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan gazeteci Özkök, Kolombiya'da barış anlaşması sonrası silah bırakan eski FARC gerillalarını örnek gösterdi. 'Eski gerillaların şimdilerde ülkede turist rehberliği yaptığını' ifade eden Özkök, şunları ifade etti:Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, Özkök'ün konuştuğu videoyu da yazısına ekleyerek şunları ifade etti:Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kavala'dan, kayyum meselesine, Esad'ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/ertugrul-ozkok-cem-yilmazin-cozemedigi-havuz-problemini-20-aralikta-tik-diye-cozen-uyaniklar-kim-1052432380.html
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türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, ertuğrul özkök
İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği
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Katıldığı bir televizyon programında, Kolombiya'yı örnek göstererek "Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" diyen Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.
TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan gazeteci Özkök, Kolombiya'da barış anlaşması sonrası silah bırakan eski FARC gerillalarını örnek gösterdi. 'Eski gerillaların şimdilerde ülkede turist rehberliği yaptığını' ifade eden Özkök, şunları ifade etti:
"Kolombiya'da eski FARC gerillaları şimdi turistik rehberlik yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Dağda silahlı çatışma yerine güzel bir şey. Bizim PKK'lılar da bunu yapsa daha iyi olur bence"
Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, Özkök'ün konuştuğu videoyu da yazısına ekleyerek şunları ifade etti:
Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kavala'dan, kayyum meselesine, Esad'ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.