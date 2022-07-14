Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220714/icisleri-bakani-soylu-eski-turkiyeden-kalma-bir-ertugrul-ozkok-klasigi-1058714917.html
İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği
İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği
Katıldığı bir televizyon programında, Kolombiya'yı örnek göstererek "Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" diyen Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T16:01+0300
2022-07-14T16:01+0300
politika
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
ertuğrul özkök
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056780722_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_88386bc551aea8418cb0581b7c9302e3.jpg
TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan gazeteci Özkök, Kolombiya'da barış anlaşması sonrası silah bırakan eski FARC gerillalarını örnek gösterdi. 'Eski gerillaların şimdilerde ülkede turist rehberliği yaptığını' ifade eden Özkök, şunları ifade etti:Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, Özkök'ün konuştuğu videoyu da yazısına ekleyerek şunları ifade etti:Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kavala'dan, kayyum meselesine, Esad'ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/ertugrul-ozkok-cem-yilmazin-cozemedigi-havuz-problemini-20-aralikta-tik-diye-cozen-uyaniklar-kim-1052432380.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056780722_82:0:629:410_1920x0_80_0_0_d3896ee61f2965fd627366ddbdc61054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, ertuğrul özkök

İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği

16:01 14.07.2022
© DHASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Katıldığı bir televizyon programında, Kolombiya'yı örnek göstererek "Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" diyen Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.
TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan gazeteci Özkök, Kolombiya'da barış anlaşması sonrası silah bırakan eski FARC gerillalarını örnek gösterdi. 'Eski gerillaların şimdilerde ülkede turist rehberliği yaptığını' ifade eden Özkök, şunları ifade etti:
"Kolombiya'da eski FARC gerillaları şimdi turistik rehberlik yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Dağda silahlı çatışma yerine güzel bir şey. Bizim PKK'lılar da bunu yapsa daha iyi olur bence"
Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, Özkök'ün konuştuğu videoyu da yazısına ekleyerek şunları ifade etti:
Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kavala'dan, kayyum meselesine, Esad'ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
TÜRKİYE
Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz'ın çözemediği havuz problemini 20 Aralık'ta tık diye çözen uyanıklar kim?
5 Ocak, 14:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала