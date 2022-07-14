İngiliz basını, Biden'dan daha genç olan 90 ülkeyi sıraladı
13:03 14.07.2022 (güncellendi: 13:05 14.07.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden bu yana yaptığı ilk Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret etmesi dünya basınında gündem olurken, kimi ajans ve gazeteler Biden'ın İsrail devletinden daha yaşlı olmasına dikkat çekti.
Biden'ın Ortadoğu turunun ilk durağı, dün Tel Aviv'e ulaşmasıyla İsrail'de başladı.
ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, ABD Başkanı'nın ziyaretine dair yaptığı haberinde Biden'ın 1948'de kurulan İsrail devletinden 6 yaş büyük olmasına dikkat çekerek, Biden'ın bu ülkeye yaptığı ilk ziyaretin ise 1973'te gerçekleştiğini belirtti.
AP ayrıca, 79 yaşındaki Biden'ın şimdiye dek tüm İsrail Başbakanlarıyla görüştüğünün altını çizdi.
İngiltere merkezli Independent gazetesi ise yayınladığı bir haberde 1942 yılında doğan Biden'dan yaşça daha genç olan ülkeleri saydı.
Every single country Joe Biden is older than https://t.co/lJhr4iQduz— indy100 (@indy100) July 13, 2022
"Biden'ın daha yaşlı olduğu ülkeler" başlıklı haberde sıralanan ülkeler ve kuruluş tarihleri şöyle:
1.Güney Sudan - 2011
2.Kosova - 2008
3.Karadağ - 2006
4.Sırbistan - 2006
5.Doğu Timur - 2002
6.Palau - 1994
7.Eritre - 1993
8.Çek Cumhuriyeti - 1993
9.Slovakya - 1993
10.Türkmenistan - 1991
11.Tacikistan - 1991
12.Kuzey Makedonya - 1991
13.Özbekistan - 1991
14.Kırgızistan - 1991
15.Moldova - 1991
16.Slovenya - 1991
17.Belarus - 1991
18.Namibya - 1990
19.Mikronezya - 1986
20.Marshall Adaları - 1986
21.Saint Kitts ve Nevis - 1983
22.Antigua ve Barbuda - 1981
23.Belize - 1981
24.Saint Vincent ve Grenadinler - 1979
25.Kiribati - 1979
26.Saint Lucia - 1979
27.Dominik - 1978
28.Tuvalu - 1978
29.Solomon Adaları - 1978
30.Cibuti - 1977
31.Seyşeller - 1976
32.Timor-Leste - 1975
33.Surinam - 1975
34.Angola - 1975
35.Papua Yeni Gine - 1975
36.São Tomé ve Príncipe Adaları- 1975
37.Komoro Adaları - 1975
38.Cape Verde - 1975
39.Mozambik - 1975
40.Grenada - 1974
41.Guinea-Bissau Cumhuriyeti - 1973
42.Bahama Adaları - 1973
43.Bahreyn - 1971
44.Birleşik Arap Emirlikleri - 1971
45.Katar - 1971
46.Ekvator Ginesi - 1968
47.Eswatini Krallığı - 1968
48.Mauritius - 1968
49.Nauru - 1968
50.Barbados - 1966
51.Botswana - 1966
52.Guyana - 1966
53.Zimbabve - 1965
54.Gambiya - 1965
55.Zambiya - 1964
56.Malta - 1964
57.Kenya - 1963
58.Singapur - 1963
59.Uganda - 1962
60.Trinidad ve Tobago - 1962
61.Jamaika - 1962
62.Ruanda - 1962
63.Samoa - 1962
64.Tanzanya - 1961
65.Sierra Lione - 1961
66.Moritanya - 1960
67.Nijerya - 1960
68.Gabon - 1960
69.Kongo Cumhuriyeti of Congo - 1960
70.Orta Afrika Cumhuriyeti - 1960
71.Çad - 1960
72.Fildişi Sahili - 1960
73.Burkina Faso - 1960
74.Nijer - 1960
75.Senegal - 1960
76.Togo - 1960
77.Kamerun - 1960
78.Kongo Demokratik Cumhuriyeti - 1960
79.Kıbrıs - 1960
80.Gine - 1958
81.Malezya - 1957
82.Gana - 1957
83.Tunus - 1956
84.Libya - 1951
85.Kuzey Kore - 1948
86.Güney Kore - 1948
87.İsrail – 1948
88.Suriye - 1946
89.Endonezya - 1945
90.Lübnan - 1943