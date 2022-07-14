https://tr.sputniknews.com/20220714/ingiliz-basini-bidendan-daha-genc-olan-90-ulkeyi-siraladi-1058707067.html

İngiliz basını, Biden'dan daha genç olan 90 ülkeyi sıraladı

İngiliz basını, Biden'dan daha genç olan 90 ülkeyi sıraladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden bu yana yaptığı ilk Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret etmesi dünya basınında gündem olurken, kimi ajans... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T13:03+0300

2022-07-14T13:03+0300

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dünya

abd

joe biden

israil

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Biden'ın Ortadoğu turunun ilk durağı, dün Tel Aviv'e ulaşmasıyla İsrail'de başladı.ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, ABD Başkanı'nın ziyaretine dair yaptığı haberinde Biden'ın 1948'de kurulan İsrail devletinden 6 yaş büyük olmasına dikkat çekerek, Biden'ın bu ülkeye yaptığı ilk ziyaretin ise 1973'te gerçekleştiğini belirtti. AP ayrıca, 79 yaşındaki Biden'ın şimdiye dek tüm İsrail Başbakanlarıyla görüştüğünün altını çizdi.İngiltere merkezli Independent gazetesi ise yayınladığı bir haberde 1942 yılında doğan Biden'dan yaşça daha genç olan ülkeleri saydı. "Biden'ın daha yaşlı olduğu ülkeler" başlıklı haberde sıralanan ülkeler ve kuruluş tarihleri şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220713/abd-baskani-bidenin-ilk-ortadogu-turu-basladi-ilk-durak-israil--1058670062.html

israil

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