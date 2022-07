https://tr.sputniknews.com/20220714/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-ve-muttefiklerinin-her-hatasi-sert-bir-yanitla-karsilasacak-1058730249.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve müttefiklerinin her hatasının pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacağını söyledi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran’ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.İran’ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, “ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak.” ifadelerini kullandı.Reisi, ABD’nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran’a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, “Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz.” diye konuştu.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.

