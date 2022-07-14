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https://tr.sputniknews.com/20220714/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-ve-muttefiklerinin-her-hatasi-sert-bir-yanitla-karsilasacak-1058730249.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve müttefiklerinin her hatasının pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacağını söyledi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T22:47+0300
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dünya
iran
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İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran’ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.İran’ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, “ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak.” ifadelerini kullandı.Reisi, ABD’nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran’a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, “Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz.” diye konuştu.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.
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iran, ibrahim reisi, abd

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve müttefiklerinin her hatası sert bir yanıtla karşılaşacak

22:47 14.07.2022 (güncellendi: 22:48 14.07.2022)
© AA / Fatemeh Bahramiİran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi
İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve müttefiklerinin her hatasının pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacağını söyledi.
İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran’ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.
İran’ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, “ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak.” ifadelerini kullandı.
Reisi, ABD’nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran’a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, “Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz.” diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.
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