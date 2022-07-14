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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/irlandada-ukraynali-siginmacilar-icin-yer-kitligi-yasaniyor-1058726479.html
'İrlanda’da Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığı yaşanıyor'
'İrlanda’da Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığı yaşanıyor'
İrlanda medyası, ülkenin, Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu ve Dublin’deki sığınmacı merkezinde tamamen dolduğunu yazdı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T20:55+0300
2022-07-14T20:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
sığınma
ukraynalı
irlanda
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Irish Times’ın haberine göre İrlanda Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığı ile karşı karşıya.Haberde “Ülkede, yeni Ukraynalı mültecileri ve sığınma arayanları barındıracak yer kalmadı ve Dublin’in batısındaki Citywest’teki merkez tamamen doldu” ifadesine yer verildi.Sığınma talebinde bulunan kişilerin, yatacak yerin bile olmadığı havalimanında mahsur kalabileceği kaydedilen haberde, İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in bu konuyu görüşmek için bugün hükümeti toplamayı planladığı aktarıldı.İrlanda’ya geçen hafta bin 454 Ukraynalı sığınmacının geldiği bildirilirken sayılarının toplamda 40 bin 678’e çıktığı kaydedildi.
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ukrayna krizi, sığınma, ukraynalı, irlanda

'İrlanda’da Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığı yaşanıyor'

20:55 14.07.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDUkraynalı sığınmacılar İsviçre'de
Ukraynalı sığınmacılar İsviçre'de - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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İrlanda medyası, ülkenin, Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu ve Dublin’deki sığınmacı merkezinde tamamen dolduğunu yazdı.
Irish Times’ın haberine göre İrlanda Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığı ile karşı karşıya.
Haberde “Ülkede, yeni Ukraynalı mültecileri ve sığınma arayanları barındıracak yer kalmadı ve Dublin’in batısındaki Citywest’teki merkez tamamen doldu” ifadesine yer verildi.
Sığınma talebinde bulunan kişilerin, yatacak yerin bile olmadığı havalimanında mahsur kalabileceği kaydedilen haberde, İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in bu konuyu görüşmek için bugün hükümeti toplamayı planladığı aktarıldı.
İrlanda’ya geçen hafta bin 454 Ukraynalı sığınmacının geldiği bildirilirken sayılarının toplamda 40 bin 678’e çıktığı kaydedildi.
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