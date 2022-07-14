https://tr.sputniknews.com/20220714/irlandada-ukraynali-siginmacilar-icin-yer-kitligi-yasaniyor-1058726479.html

'İrlanda’da Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığı yaşanıyor'

'İrlanda’da Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığı yaşanıyor'

İrlanda medyası, ülkenin, Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu ve Dublin’deki sığınmacı merkezinde tamamen dolduğunu yazdı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T20:55+0300

2022-07-14T20:55+0300

2022-07-14T20:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

sığınma

ukraynalı

irlanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057519420_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_32c8c56c441cd49979e652a2958bc7ac.jpg

Irish Times’ın haberine göre İrlanda Ukraynalı sığınmacılar için yer kıtlığı ile karşı karşıya.Haberde “Ülkede, yeni Ukraynalı mültecileri ve sığınma arayanları barındıracak yer kalmadı ve Dublin’in batısındaki Citywest’teki merkez tamamen doldu” ifadesine yer verildi.Sığınma talebinde bulunan kişilerin, yatacak yerin bile olmadığı havalimanında mahsur kalabileceği kaydedilen haberde, İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in bu konuyu görüşmek için bugün hükümeti toplamayı planladığı aktarıldı.İrlanda’ya geçen hafta bin 454 Ukraynalı sığınmacının geldiği bildirilirken sayılarının toplamda 40 bin 678’e çıktığı kaydedildi.

irlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna krizi, sığınma, ukraynalı, irlanda