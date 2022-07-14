https://tr.sputniknews.com/20220714/ispartada-kadin-cinayeti-esini-oldurup-intihar-etti--1058690298.html
Isparta'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti
Isparta'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti
Isparta’nın Uluborlu ilçesinde eşini darp ederek öldüren erkek, kendini asarak intihar etti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T02:32+0300
2022-07-14T02:32+0300
2022-07-14T02:32+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
isparta
eş
ölüm
erkek
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Ispar'ta Uluborlu'da Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini darp ederek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.Misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, gelininin cansız bedeniyle karşılaştı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Evde inceleme yapan ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220712/istanbulda-kadin-cinayeti-esini-ve-kayinvalidesini-oldurdu-polislere-ates-acti-1058613619.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, isparta, eş, ölüm, erkek
Isparta'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti
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Isparta’nın Uluborlu ilçesinde eşini darp ederek öldüren erkek, kendini asarak intihar etti.
Ispar'ta Uluborlu'da Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini darp ederek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.
Misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, gelininin cansız bedeniyle karşılaştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde inceleme yapan ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.
Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.