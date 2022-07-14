https://tr.sputniknews.com/20220714/ispartada-kadin-cinayeti-esini-oldurup-intihar-etti--1058690298.html

Isparta'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

Isparta'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde eşini darp ederek öldüren erkek, kendini asarak intihar etti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T02:32+0300

2022-07-14T02:32+0300

2022-07-14T02:32+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

isparta

eş

ölüm

erkek

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Ispar'ta Uluborlu'da Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini darp ederek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.Misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, gelininin cansız bedeniyle karşılaştı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Evde inceleme yapan ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220712/istanbulda-kadin-cinayeti-esini-ve-kayinvalidesini-oldurdu-polislere-ates-acti-1058613619.html

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