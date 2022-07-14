https://tr.sputniknews.com/20220714/italya-basbakani-mario-draghi-istifa-edecegini-acikladi-1058724231.html
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını reddetti
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını reddetti
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirmesinin ardından İtalya... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T20:00+0300
2022-07-14T20:00+0300
2022-07-14T21:06+0300
mario draghi
istifa
dünya
italya
sergio mattarella
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İtalya’da yaşanan siyasi krizin yankıları, Başbakan Draghi’nin istifa kararıyla sürüyor. Draghi, bu akşam saatlerinde istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacağını açıkladı. Ancak İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Draghi'nin istifasını kabul etmedi.İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasını boykot etti ve hükümet içindeki krizi derinleştirdi.Draghi hükümetinin, Ukrayna'daki kriz nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün oylama yapıldı.Söz konusu paketi, aileler için yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiren M5S lideri Giuseppe Conte'nin dün akşam açıklaması doğrultusunda M5S senatörleri, Senato'daki oylamayı boykot etti. Oylamada, 211 senatör oy kullanırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla hükümetin ekonomik yardım paketi, M5S'nin oyları olmadan da Senato'dan onay aldı.Koalisyondaki diğer partiler de 5 Yıldız Hareketi’nin desteği olmazsa koalisyondan ayrılacakları uyarısında bulunmuştu.Hükümetin sunduğu paket, Senato'dan onay almasına karşın, daha önce M5S olmadan hükümetinin devam etmeyeceğini ifade eden Başbakan Draghi, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmeye gitti.İtalyan basınına göre, hükümet içindeki krizin ele alındığı Mattarella-Draghi görüşmesi, bir saat kadar sürdü.Ülkede mevcut yasama döneminin süresi, 2023'ün ilk aylarında tamamlanıyor.Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220714/italyada-siyasi-kriz-draghi-hukumeti-cokme-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1058692262.html
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mario draghi, istifa, italya, sergio mattarella
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Başbakan Draghi'nin istifasını reddetti
20:00 14.07.2022 (güncellendi: 21:06 14.07.2022) Abone ol
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirmesinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Draghi'nin istifasını reddetti.
İtalya’da yaşanan siyasi krizin yankıları, Başbakan Draghi’nin istifa kararıyla sürüyor. Draghi, bu akşam saatlerinde istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya sunacağını açıkladı. Ancak İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Draghi'nin istifasını kabul etmedi.
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasını boykot etti ve hükümet içindeki krizi derinleştirdi.
Draghi hükümetinin, Ukrayna'daki kriz nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün oylama yapıldı.
Söz konusu paketi, aileler için yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştiren M5S lideri Giuseppe Conte'nin dün akşam açıklaması doğrultusunda M5S senatörleri, Senato'daki oylamayı boykot etti. Oylamada, 211 senatör oy kullanırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla hükümetin ekonomik yardım paketi, M5S'nin oyları olmadan da Senato'dan onay aldı.
Koalisyondaki diğer partiler de 5 Yıldız Hareketi’nin desteği olmazsa koalisyondan ayrılacakları uyarısında bulunmuştu.
Hükümetin sunduğu paket, Senato'dan onay almasına karşın, daha önce M5S olmadan hükümetinin devam etmeyeceğini ifade eden Başbakan Draghi, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmeye gitti.
İtalyan basınına göre, hükümet içindeki krizin ele alındığı Mattarella-Draghi görüşmesi, bir saat kadar sürdü.
Ülkede mevcut yasama döneminin süresi, 2023'ün ilk aylarında tamamlanıyor.
Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti.