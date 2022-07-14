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İzmir'de kadın cinayeti: Zanlı, kardeşinin kimliğiyle kaçarken yakalandı
İzmir'de kadın cinayeti: Zanlı, kardeşinin kimliğiyle kaçarken yakalandı
İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli, kardeşinin kimliğiyle... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T08:41+0300
2022-07-14T08:42+0300
türkiye
kadın cinayeti
izmir
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Alınan bilgiye göre, Kader D., Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izleri bulunan Kader D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.Kader D.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçan şüpheli H.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.H.D.’nin kullandığı kamyonetin Çamkule Mahallesi istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, yolda güvenlik noktası oluşturdu.Kamyoneti durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, cinayet şüphelisi H.D.’yi, kardeşi A.D.’ye ait kimlikle kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı.
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kadın cinayeti, izmir

İzmir'de kadın cinayeti: Zanlı, kardeşinin kimliğiyle kaçarken yakalandı

08:41 14.07.2022 (güncellendi: 08:42 14.07.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© İHA
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İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli, kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kader D., Buca Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izleri bulunan Kader D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kader D.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçan şüpheli H.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
H.D.’nin kullandığı kamyonetin Çamkule Mahallesi istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, yolda güvenlik noktası oluşturdu.
Kamyoneti durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, cinayet şüphelisi H.D.’yi, kardeşi A.D.’ye ait kimlikle kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı.
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