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İzmir'de süt tesisinde çıkan yangın otluk alana sıçradı
İzmir'de süt tesisinde çıkan yangın otluk alana sıçradı
İzmir Bergama'da süt tesisinde çıkan yangın, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı. Yangına müdahale sürüyor. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T11:13+0300
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süt
yangın
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İzmir'in Bergama ilçesi Sağancı Mahallesi'ndeki süt tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı.Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına 2 helikopterle destek veriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/saglik-bakani-koca-datca-yangini-devam-ediyor-19-kisi-etkilendi-1058693785.html
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türkiye, izmir, süt, yangın, fabrika

İzmir'de süt tesisinde çıkan yangın otluk alana sıçradı

11:13 14.07.2022
© AAİzmir'de süt tesisinde çıkan yangın otluk alana sıçradı
İzmir'de süt tesisinde çıkan yangın otluk alana sıçradı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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İzmir Bergama'da süt tesisinde çıkan yangın, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı. Yangına müdahale sürüyor.
İzmir'in Bergama ilçesi Sağancı Mahallesi'ndeki süt tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına 2 helikopterle destek veriyor.
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