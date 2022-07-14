https://tr.sputniknews.com/20220714/izmirde-sut-tesisinde-cikan-yangin-otluk-alana-sicradi-1058698635.html

İzmir'de süt tesisinde çıkan yangın otluk alana sıçradı

İzmir'de süt tesisinde çıkan yangın otluk alana sıçradı

İzmir Bergama'da süt tesisinde çıkan yangın, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı. Yangına müdahale sürüyor. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T11:13+0300

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türkiye

türkiye

izmir

süt

yangın

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İzmir'in Bergama ilçesi Sağancı Mahallesi'ndeki süt tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, tesisin çevresindeki otluk alana da yayıldı.Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına 2 helikopterle destek veriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220714/saglik-bakani-koca-datca-yangini-devam-ediyor-19-kisi-etkilendi-1058693785.html

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türkiye, izmir, süt, yangın, fabrika