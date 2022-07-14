Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220714/japonya-basbakani-kisida-eski-basbakan-abenin-olumunden-polisi-sorumlu-tuttu-1058716005.html
Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu
Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, eski Başbakan Abe Şinzo'nun ölümünden polisi sorumlu tuttu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T16:33+0300
2022-07-14T16:33+0300
dünya
japonya
şinzo abe
suikast
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054939457_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_688579f9638e104fe8b5b99bae094a1e.jpg
Kişida, 8 Temmuz'da seçim kampanyasında açık hava etkinliğinde konuşma yapan Abe'nin suikast sonucu öldürülmesinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu bildirdi.Nara kenti Polis Müdürü Tomoaki Onizuka'da, Abe'nin korunmasında ve alınması gereken güvenlik önlemlerinde sorunlar olduğunun inkar edilemeyeceğini söylemişti.Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğü duyurulmuştu. Japonya, en düşük silahlı suç oranına sahip ülke2014'te silahlı saldırılarda sadece 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya, dünyada en düşük silah bağlantılı suç oranına sahip ülkelerin başında geliyor.Japonya'da silah alabilmek için yazılı sınavların yanı sıra atış testlerinden de yüksek başarıyla geçilmesi gerekiyor.Ruhsatlı silah alımının zorlaştırıldığı ülkede, sağlık raporu ve uyuşturucu testlerine ilaveten herhangi bir suç ya da aşırılık eğilimi ihtimaline karşın da detaylı sabıka kaydı isteniyor.Ülkede tabancalar doğrudan yasaklanırken, sadece av tüfeği ve havalı tüfeklere izin veriliyor.Ayrıca silah ve mühimmatın nerede saklandığının polise bildirilmesi zorunlu tutulurken, polis, yılda bir kez silahları denetliyor. Silah ruhsat süresinin 3 yıl ile kısıtlandığı ülkede süre bitiminde aynı prosedürlerin yeniden tamamlanması isteniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/suikaste-ugrayan-eski-japonya-basbakani-sinzo-abe-son-yolculuguna-ugurlandi-1058618156.html
https://tr.sputniknews.com/20220709/japonya-ulusal-polis-teskilati-abe-suikastindaki-guvenlik-kusurunu-sorusturacak-1058502936.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054939457_82:0:1149:800_1920x0_80_0_0_b92884d864b0690a8358e3d53f9208b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, şinzo abe, suikast, polis

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

16:33 14.07.2022
© REUTERS / Rodrigo Reyes MarinFumio Kişida
Fumio Kişida - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© REUTERS / Rodrigo Reyes Marin
Abone olTelegram
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, eski Başbakan Abe Şinzo'nun ölümünden polisi sorumlu tuttu.
Kişida, 8 Temmuz'da seçim kampanyasında açık hava etkinliğinde konuşma yapan Abe'nin suikast sonucu öldürülmesinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu bildirdi.
Nara kenti Polis Müdürü Tomoaki Onizuka'da, Abe'nin korunmasında ve alınması gereken güvenlik önlemlerinde sorunlar olduğunun inkar edilemeyeceğini söylemişti.
Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.
Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğü duyurulmuştu.
Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
MULTİMEDYA
Suikaste uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
12 Temmuz, 11:06

Japonya, en düşük silahlı suç oranına sahip ülke

2014'te silahlı saldırılarda sadece 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya, dünyada en düşük silah bağlantılı suç oranına sahip ülkelerin başında geliyor.
Japonya'da silah alabilmek için yazılı sınavların yanı sıra atış testlerinden de yüksek başarıyla geçilmesi gerekiyor.
Ruhsatlı silah alımının zorlaştırıldığı ülkede, sağlık raporu ve uyuşturucu testlerine ilaveten herhangi bir suç ya da aşırılık eğilimi ihtimaline karşın da detaylı sabıka kaydı isteniyor.
Ülkede tabancalar doğrudan yasaklanırken, sadece av tüfeği ve havalı tüfeklere izin veriliyor.
Ayrıca silah ve mühimmatın nerede saklandığının polise bildirilmesi zorunlu tutulurken, polis, yılda bir kez silahları denetliyor. Silah ruhsat süresinin 3 yıl ile kısıtlandığı ülkede süre bitiminde aynı prosedürlerin yeniden tamamlanması isteniyor.
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA) eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 'güvenlik kusuru' olup olmadığına dair soruşturma açılacağını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
DÜNYA
Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, Abe suikastındaki 'güvenlik kusuru'nu soruşturacak
9 Temmuz, 01:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала