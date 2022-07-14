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https://tr.sputniknews.com/20220714/kirisciden-datcadaki-orman-yanginina-iliskin-aciklama-elektrik-trafosundan-ciktigini-dusunuyoruz-1058690922.html
Kirişci'den Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama: Elektrik trafosundan çıktığını tespit ettik
Kirişci'den Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama: Elektrik trafosundan çıktığını tespit ettik
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki orman yangınına ilişkin, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T03:02+0300
2022-07-14T03:48+0300
türkiye
datça
orman
orman yangını
vahit kirişci
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yangına müdahalenin gece boyunca devam edeceğini söyleyen Kirişci, duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı. Müdahale görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan, "Havada gece görev yapabilen helikopter, karada ekipler gece boyunca mücadeleye devam edecekler" dedi.
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datça, orman, orman yangını, vahit kirişci

Kirişci'den Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama: Elektrik trafosundan çıktığını tespit ettik

03:02 14.07.2022 (güncellendi: 03:48 14.07.2022)
© AADATÇA'DA ORMAN YANGINI
DATÇA'DA ORMAN YANGINI - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki orman yangınına ilişkin, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.
Yangına müdahalenin gece boyunca devam edeceğini söyleyen Kirişci, duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı.

"Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız."

Müdahale görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan, "Havada gece görev yapabilen helikopter, karada ekipler gece boyunca mücadeleye devam edecekler" dedi.
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