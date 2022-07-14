https://tr.sputniknews.com/20220714/kirisciden-datcadaki-orman-yanginina-iliskin-aciklama-elektrik-trafosundan-ciktigini-dusunuyoruz-1058690922.html

Kirişci'den Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama: Elektrik trafosundan çıktığını tespit ettik

Kirişci'den Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama: Elektrik trafosundan çıktığını tespit ettik

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki orman yangınına ilişkin, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T03:02+0300

2022-07-14T03:02+0300

2022-07-14T03:48+0300

türkiye

datça

orman

orman yangını

vahit kirişci

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yangına müdahalenin gece boyunca devam edeceğini söyleyen Kirişci, duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı. Müdahale görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan, "Havada gece görev yapabilen helikopter, karada ekipler gece boyunca mücadeleye devam edecekler" dedi.

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datça, orman, orman yangını, vahit kirişci