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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/kuzey-kore-lhc-ve-dhc-ile-devletler-seviyesinde-dostca-iliskiler-gelistirecegiz-1058729446.html
Kuzey Kore: LHC ve DHC ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştireceğiz
Kuzey Kore: LHC ve DHC ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştireceğiz
Kuzey Kore yönetiminin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştirme niyetinde olduğu... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T22:12+0300
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ukrayna krizi
kuzey kore
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
tanıma
açıklama
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın 13 Temmuz günü LHC ve DHC dışişleri bakanlıklarına gönderdiği mektupta, bu iki ülkenin bağımsızlığını tanıdıklarını beyan ettiği anımsatıldı. Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı’nın açıklamasında şu ifadeye yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220713/kuzey-kore-donetsk-halk-cumhuriyetini-tanidi-1058669371.html
kuzey kore
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
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kuzey kore, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, tanıma, açıklama

Kuzey Kore: LHC ve DHC ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştireceğiz

22:12 14.07.2022
© REUTERS / Denis BalibouseKuzey Kore bayrağı
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
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Kuzey Kore yönetiminin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştirme niyetinde olduğu belirtildi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın 13 Temmuz günü LHC ve DHC dışişleri bakanlıklarına gönderdiği mektupta, bu iki ülkenin bağımsızlığını tanıdıklarını beyan ettiği anımsatıldı.
Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı’nın açıklamasında şu ifadeye yer verildi:
“Bakan, bu mektuplarda, Kuzey Kore hükümetinin DHC ve LHC’nin bağımsızlıklarını tanıma kararı aldığını bildirdi ve bağımsızlık, barış ve dostluk ideallerine uygun olarak bu ülkelerle devlet ilişkilerini geliştirme iradesini ifade etti.”
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
Ukrayna krizi
Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı
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