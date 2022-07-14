https://tr.sputniknews.com/20220714/kuzey-kore-lhc-ve-dhc-ile-devletler-seviyesinde-dostca-iliskiler-gelistirecegiz-1058729446.html

Kuzey Kore: LHC ve DHC ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştireceğiz

Kuzey Kore: LHC ve DHC ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştireceğiz

Kuzey Kore yönetiminin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştirme niyetinde olduğu... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T22:12+0300

2022-07-14T22:12+0300

2022-07-14T22:12+0300

ukrayna krizi

kuzey kore

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

tanıma

açıklama

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın 13 Temmuz günü LHC ve DHC dışişleri bakanlıklarına gönderdiği mektupta, bu iki ülkenin bağımsızlığını tanıdıklarını beyan ettiği anımsatıldı. Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı’nın açıklamasında şu ifadeye yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220713/kuzey-kore-donetsk-halk-cumhuriyetini-tanidi-1058669371.html

kuzey kore

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

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kuzey kore, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, tanıma, açıklama