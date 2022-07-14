https://tr.sputniknews.com/20220714/kuzey-kore-lhc-ve-dhc-ile-devletler-seviyesinde-dostca-iliskiler-gelistirecegiz-1058729446.html
Kuzey Kore: LHC ve DHC ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştireceğiz
Kuzey Kore: LHC ve DHC ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştireceğiz
Kuzey Kore yönetiminin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştirme niyetinde olduğu... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T22:12+0300
2022-07-14T22:12+0300
2022-07-14T22:12+0300
ukrayna krizi
kuzey kore
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
tanıma
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103143/06/1031430652_0:153:3501:2122_1920x0_80_0_0_08c789a533704d0da9203ff48dd20c48.jpg
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın 13 Temmuz günü LHC ve DHC dışişleri bakanlıklarına gönderdiği mektupta, bu iki ülkenin bağımsızlığını tanıdıklarını beyan ettiği anımsatıldı. Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı’nın açıklamasında şu ifadeye yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220713/kuzey-kore-donetsk-halk-cumhuriyetini-tanidi-1058669371.html
kuzey kore
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103143/06/1031430652_232:0:3267:2276_1920x0_80_0_0_320a0cbd9ff4133688758b86cd35cd97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, tanıma, açıklama
Kuzey Kore: LHC ve DHC ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştireceğiz
Abone ol
Kuzey Kore yönetiminin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile devletler seviyesinde dostça ilişkiler geliştirme niyetinde olduğu belirtildi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın 13 Temmuz günü LHC ve DHC dışişleri bakanlıklarına gönderdiği mektupta, bu iki ülkenin bağımsızlığını tanıdıklarını beyan ettiği anımsatıldı.
Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı’nın açıklamasında şu ifadeye yer verildi:
“Bakan, bu mektuplarda, Kuzey Kore hükümetinin DHC ve LHC’nin bağımsızlıklarını tanıma kararı aldığını bildirdi ve bağımsızlık, barış ve dostluk ideallerine uygun olarak bu ülkelerle devlet ilişkilerini geliştirme iradesini ifade etti.”