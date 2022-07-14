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Macaristan’da enerji sektöründe 'acil durum' ilan edildi
Macaristan’da enerji sektöründe 'acil durum' ilan edildi
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, artan enerji fiyatları nedeniyle Macaristan’ın enerji sektöründe 'acil durum' ilan ettiğini duyurdu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T02:09+0300
2022-07-14T02:09+0300
dünya
macaristan
enerji
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
acil durum
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus gazına bağımlı olan Avrupa’da enerji fiyatları artmaya devam ediyor.Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna'da uzayan savaş ve (Rusya'ya karşı) Brüksel yaptırımları nedeniyle, Avrupa'da enerji fiyatları fırladı ve kıtanın büyük bölümünde bir enerji krizi patlak verdi” ifadelerini kullanarak, "Son günlerde, Avrupa'nın sonbahar-kış sezonu için büyük olasılıkla yeterli gaza sahip olmayacağı açıkça ortaya çıktı" dedi.Macar ailelere ve ülke ekonomisine enerji sağlamak için Macar hükümetinin enerji sektöründe 'acil durum' ilan ettiğini duyuran Gulyas, gelecek ay yedi maddelik eylem planının yürürlüğe gireceğini açıkladı.Hükümet hazırladığı 7 maddelik eylem planı içerisinde, yıllık doğalgaz üretiminin 1,5 milyar metreküpten 2 milyar metreküpe çıkarılması, kömür madenciliğinin genişletilmesi, şu anda çalışmayan linyit yakıtlı elektrik santralinin tekrar faaliyete alınması, enerji ihracatının yasaklanması ve Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Paks Nükleer Santrali’nin hizmet süresinin uzatılması gibi önlemler yer alıyor.Hükümetin bu acil durum önlemlerini alarak ülkedeki normal enerji arzını makul fiyatlarla sağlamayı beklediğini kaydeden Gulyas, "Macaristan'ın enerji güvenliğini garanti etmek ve nüfus için elektrik faturalarını azaltmak istiyoruz" dedi.Macaristan büyük ölçüde Rusya'dan gelen fosil yakıtlara bağımlı ve geçen yıl Rus enerji şirketi Gazprom ile doğalgaz alımı için 15 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Macaristan, petrolünün yaklaşık yüzde 65'ini ve doğalgazının yüzde 85'ini Rusya'dan alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220711/almanya-dogalgaz-kitligi-durumunda-halka-acik-isinma-alanlari-kuracak-1058568524.html
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macaristan, enerji, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, acil durum

Macaristan’da enerji sektöründe 'acil durum' ilan edildi

02:09 14.07.2022
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, artan enerji fiyatları nedeniyle Macaristan’ın enerji sektöründe 'acil durum' ilan ettiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus gazına bağımlı olan Avrupa’da enerji fiyatları artmaya devam ediyor.
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna'da uzayan savaş ve (Rusya'ya karşı) Brüksel yaptırımları nedeniyle, Avrupa'da enerji fiyatları fırladı ve kıtanın büyük bölümünde bir enerji krizi patlak verdi” ifadelerini kullanarak, "Son günlerde, Avrupa'nın sonbahar-kış sezonu için büyük olasılıkla yeterli gaza sahip olmayacağı açıkça ortaya çıktı" dedi.
Macar ailelere ve ülke ekonomisine enerji sağlamak için Macar hükümetinin enerji sektöründe 'acil durum' ilan ettiğini duyuran Gulyas, gelecek ay yedi maddelik eylem planının yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Hükümet hazırladığı 7 maddelik eylem planı içerisinde, yıllık doğalgaz üretiminin 1,5 milyar metreküpten 2 milyar metreküpe çıkarılması, kömür madenciliğinin genişletilmesi, şu anda çalışmayan linyit yakıtlı elektrik santralinin tekrar faaliyete alınması, enerji ihracatının yasaklanması ve Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Paks Nükleer Santrali’nin hizmet süresinin uzatılması gibi önlemler yer alıyor.
Hükümetin bu acil durum önlemlerini alarak ülkedeki normal enerji arzını makul fiyatlarla sağlamayı beklediğini kaydeden Gulyas, "Macaristan'ın enerji güvenliğini garanti etmek ve nüfus için elektrik faturalarını azaltmak istiyoruz" dedi.
Macaristan büyük ölçüde Rusya'dan gelen fosil yakıtlara bağımlı ve geçen yıl Rus enerji şirketi Gazprom ile doğalgaz alımı için 15 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Macaristan, petrolünün yaklaşık yüzde 65'ini ve doğalgazının yüzde 85'ini Rusya'dan alıyor.
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