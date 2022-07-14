https://tr.sputniknews.com/20220714/macrondan-uber-iddialarina-yanit-gurur-duyuyorum-bugun-olsa-yine-yaparim--1058693126.html
Macron'dan 'Uber' iddialarına yanıt: Gurur duyuyorum, bugün olsa yine yaparım
Macron'dan 'Uber' iddialarına yanıt: Gurur duyuyorum, bugün olsa yine yaparım
Fransa Cumhurbaşkanı Macron taksi lobilerine karşı Uber şirketine yardım ettiğini gösteren belgelerle ilgili, "Bugün olsa yine yapardım" dedi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T05:18+0300
2022-07-14T05:18+0300
2022-07-14T05:18+0300
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sızıntı
uber
uber xl
taksi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakan olduğu dönemde popüler araç çağırma şirketi Uber'e yardım ettiğini doğruladı.The Guardian'ın haberine göre Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'da tartışmalı taksi lobilerine karşı Uber'i desteklemekten gurur duyduğunu söyledi. Macron, "Ben bir bakandım ve görevimi yaptım. Fransa'da istihdam yaratıldıysa bununla gurur duyuyorum ve biliyor musunuz, bugün olsa yine yapardım" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Uber'in 2012-17'de hükümetler üzerindeki lobi çalışmalarına dair 124 binden fazla belge The Guardian gazetesine sızdırılmıştı. Belgelere göre 2014-16 arasında Ekonomi Bakanı olan geleceğin Fransa Cumhurbaşkanı'nın, şirketin hükümetteki adamı gibi çalıştığı ortaya çıkmıştı. Belgelere göre Macron, 'kabinedeki Uber karşıtlarıyla Uber lehine gizli anlaşma kotardığını' şirkete müjdelemiş.
https://tr.sputniknews.com/20220711/uberin-fransiz-kabinesindeki-lobicisi-macron-muhalif-bakanlarla-sirket-lehine-anlasma-yapmis-1058574285.html
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Macron'dan 'Uber' iddialarına yanıt: Gurur duyuyorum, bugün olsa yine yaparım
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron taksi lobilerine karşı Uber şirketine yardım ettiğini gösteren belgelerle ilgili, "Bugün olsa yine yapardım" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakan olduğu dönemde popüler araç çağırma şirketi Uber'e yardım ettiğini doğruladı.
The Guardian
'ın haberine göre Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'da tartışmalı taksi lobilerine karşı Uber'i desteklemekten gurur duyduğunu söyledi.
Macron, "Ben bir bakandım ve görevimi yaptım. Fransa'da istihdam yaratıldıysa bununla gurur duyuyorum ve biliyor musunuz, bugün olsa yine yapardım" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Uber'in 2012-17'de hükümetler üzerindeki lobi çalışmalarına dair 124 binden fazla belge The Guardian gazetesine sızdırılmıştı.
Belgelere göre 2014-16 arasında Ekonomi Bakanı olan geleceğin Fransa Cumhurbaşkanı'nın, şirketin hükümetteki adamı gibi çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Belgelere göre Macron, 'kabinedeki Uber karşıtlarıyla Uber lehine gizli anlaşma kotardığını' şirkete müjdelemiş.