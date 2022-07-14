https://tr.sputniknews.com/20220714/macrondan-uber-iddialarina-yanit-gurur-duyuyorum-bugun-olsa-yine-yaparim--1058693126.html

Macron'dan 'Uber' iddialarına yanıt: Gurur duyuyorum, bugün olsa yine yaparım

Macron'dan 'Uber' iddialarına yanıt: Gurur duyuyorum, bugün olsa yine yaparım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron taksi lobilerine karşı Uber şirketine yardım ettiğini gösteren belgelerle ilgili, "Bugün olsa yine yapardım" dedi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T05:18+0300

2022-07-14T05:18+0300

2022-07-14T05:18+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

sızıntı

uber

uber xl

taksi

istihdam

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakan olduğu dönemde popüler araç çağırma şirketi Uber'e yardım ettiğini doğruladı.The Guardian'ın haberine göre Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'da tartışmalı taksi lobilerine karşı Uber'i desteklemekten gurur duyduğunu söyledi. Macron, "Ben bir bakandım ve görevimi yaptım. Fransa'da istihdam yaratıldıysa bununla gurur duyuyorum ve biliyor musunuz, bugün olsa yine yapardım" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Uber'in 2012-17'de hükümetler üzerindeki lobi çalışmalarına dair 124 binden fazla belge The Guardian gazetesine sızdırılmıştı. Belgelere göre 2014-16 arasında Ekonomi Bakanı olan geleceğin Fransa Cumhurbaşkanı'nın, şirketin hükümetteki adamı gibi çalıştığı ortaya çıkmıştı. Belgelere göre Macron, 'kabinedeki Uber karşıtlarıyla Uber lehine gizli anlaşma kotardığını' şirkete müjdelemiş.

https://tr.sputniknews.com/20220711/uberin-fransiz-kabinesindeki-lobicisi-macron-muhalif-bakanlarla-sirket-lehine-anlasma-yapmis-1058574285.html

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emmanuel macron, fransa, sızıntı, uber, uber xl, taksi, istihdam