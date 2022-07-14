https://tr.sputniknews.com/20220714/maldivlere-kacan-sri-lanka-lideri-simdi-de-singapurda--1058698068.html
Maldivler'e kaçan Sri Lanka lideri şimdi de Singapur'da
Maldivler'e kaçan Sri Lanka lideri şimdi de Singapur'da
Dibi gören ekonomik durum karşısında çıkan halk ayaklanmasında resmi konutu vatandaşlar tarafından basılmadan hemen önce bulunduğu yerden ayrılan ve... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T11:08+0300
2022-07-14T11:08+0300
2022-07-14T11:14+0300
dünya
sri lanka
gotabaya rajapaksa
ranil wickremesinghe
maldivler
singapur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058698131_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_e27711e3620ee9d8f7c719af99d9cb3d.jpg
Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ve halk ayaklanması çıkan Sri Lanka'da Maldivler'e kaçan, yetkilerini Başbakan Ranil Wickremesinghe’ye devreden ve istifa etme sözüne rağmen hâlâ resmen görevi bırakmayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa yine yer değiştirdi.AFP'ye konuşan hükümet yetkilisi, Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçtiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220713/maldivlere-kacan-sri-lanka-devlet-baskani-basbakani-vekili-atadi-ohal-ilan-edildi-isyan-buyuyor-1058658307.html
sri lanka
maldivler
singapur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058698131_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_6be9935968c2dd8998b2f944a694ba1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sri lanka, gotabaya rajapaksa, ranil wickremesinghe, maldivler, singapur
Maldivler'e kaçan Sri Lanka lideri şimdi de Singapur'da
11:08 14.07.2022 (güncellendi: 11:14 14.07.2022) Abone ol
Dibi gören ekonomik durum karşısında çıkan halk ayaklanmasında resmi konutu vatandaşlar tarafından basılmadan hemen önce bulunduğu yerden ayrılan ve Maldivler'e gittiği öğrenilen Sri Lanka lideri oradan da Singapur'a geçti.
Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ve halk ayaklanması çıkan Sri Lanka'da Maldivler'e kaçan, yetkilerini Başbakan Ranil Wickremesinghe’ye devreden ve istifa etme sözüne rağmen hâlâ resmen görevi bırakmayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa yine yer değiştirdi.
AFP'ye konuşan hükümet yetkilisi, Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçtiğini söyledi.