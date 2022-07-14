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https://tr.sputniknews.com/20220714/maldivlere-kacan-sri-lanka-lideri-simdi-de-singapurda--1058698068.html
Maldivler'e kaçan Sri Lanka lideri şimdi de Singapur'da
Maldivler'e kaçan Sri Lanka lideri şimdi de Singapur'da
Dibi gören ekonomik durum karşısında çıkan halk ayaklanmasında resmi konutu vatandaşlar tarafından basılmadan hemen önce bulunduğu yerden ayrılan ve... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T11:08+0300
2022-07-14T11:14+0300
dünya
sri lanka
gotabaya rajapaksa
ranil wickremesinghe
maldivler
singapur
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Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ve halk ayaklanması çıkan Sri Lanka'da Maldivler'e kaçan, yetkilerini Başbakan Ranil Wickremesinghe’ye devreden ve istifa etme sözüne rağmen hâlâ resmen görevi bırakmayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa yine yer değiştirdi.AFP'ye konuşan hükümet yetkilisi, Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçtiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220713/maldivlere-kacan-sri-lanka-devlet-baskani-basbakani-vekili-atadi-ohal-ilan-edildi-isyan-buyuyor-1058658307.html
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sri lanka, gotabaya rajapaksa, ranil wickremesinghe, maldivler, singapur

Maldivler'e kaçan Sri Lanka lideri şimdi de Singapur'da

11:08 14.07.2022 (güncellendi: 11:14 14.07.2022)
© AFP 2022 / ARUN SANKARSri Lanka
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKAR
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Dibi gören ekonomik durum karşısında çıkan halk ayaklanmasında resmi konutu vatandaşlar tarafından basılmadan hemen önce bulunduğu yerden ayrılan ve Maldivler'e gittiği öğrenilen Sri Lanka lideri oradan da Singapur'a geçti.
Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ve halk ayaklanması çıkan Sri Lanka'da Maldivler'e kaçan, yetkilerini Başbakan Ranil Wickremesinghe’ye devreden ve istifa etme sözüne rağmen hâlâ resmen görevi bırakmayan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa yine yer değiştirdi.
AFP'ye konuşan hükümet yetkilisi, Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçtiğini söyledi.
Sri Lanka’da derinleşen ekonomik krizin ardından binlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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Sri Lanka lideri Maldivler'e kaçtı, yetkileri devrettiği başbakandan ordu-polise 'düzeni sağla' emri
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