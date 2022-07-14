https://tr.sputniknews.com/20220714/mehmet-sepilden-goztepenin-satisiyla-ilgili-aciklama-sezon-baslamadan-devir-tamamlanacaktir-1058715685.html

Mehmet Sepil'den Göztepe'nin satışıyla ilgili açıklama: Sezon başlamadan devir tamamlanacaktır

Mehmet Sepil'den Göztepe'nin satışıyla ilgili açıklama: Sezon başlamadan devir tamamlanacaktır

Eski başkan ve kulübün hissedarı Mehmet Sepil, Göztepe’nin devir süreciyle ilgili, “Yapılması gereken ne varsa yapacağız. Anlaşma sezon başlamadan kesinlikle... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T16:26+0300

2022-07-14T16:26+0300

2022-07-14T16:26+0300

spor

mehmet sepil

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Göztepe Spor Kulübü’nün, Sports Rebuplic şirketine devir süreci devam ediyor. Süreç devam ederken eski başkan ve kulübün hissedarı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirmede bulunan Sepil, "Yabancı şirket teklifi olarak son devirde sadece Sport Republic'le görüştüm, Göztepe'ye yatırımcı olmak isteyen Türk şirketleri finansal olarak Sport Republic'ten daha cazipti. Ancak burada en önemli kriterim Göztepe'de doğru yönetilecek bir ortaklık kurmaktı. Sport Republic ile anlaşmasaydık ben zaten kulüpte kalmak istemiyordum. Sport Republic şirketi ise benim içeride kalmamı istedi. Ben de hissedar olarak kaldım" şeklinde konuştu.Sport Republic'in mevcut ortaklara ödeme yapmadığını anlatan Mehmet Sepil, "Şirket, Göztepe'ye sermaye katılımı yaparak hareket edecek. Kulübün yüzde 70'i şirketin olacak. Futbolun tamamından onlar sorumlu. Futbolun yönetimini tamamen şirkete geçirdik. Yabancı şirketin Türkiye'ye gelip ortak olması kolay bir iş değil. Bunun için hukuki ve mali incelemeler yapılıyor. İncelemeler minimum 3 ila 5 ay arasında bitiyor. Hiçbir şirket yatırım yaptığı kulüpte borç olmasını istemez, sürpriz olmasını istemez. Biz sıfır borçla kulübü devretme taahhüdünde bulunduk. Geçmişin tüm garantisi bizim tarafımızdan karşılandığı bir kulüp devrediyoruz. Ben sorumlulukları üzerime aldım ve inceleme daha hızlı oldu. Ortaklık görüşmesi hızlı bir şekilde tamamlanacak. Bu durum futbolun yönetiminde sorun yaratmıyor, süreci yönetiyorlar. Futbolla ilgili ekiplerini kurdular ve ekip işe başladı. Rasmus Ankersen, bu konularla ilgili açıklamaları kendisi yapacak, projelerini anlatacak" ifadelerini kullandı‘Şirketin son 10 yılda yaptıkları ortada’Şirketin çok önemli bir geçmiş performansa sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Sepil, "Türkiye'de futbolu idare edebilmek kolay değil. Sport Republic şirketinin son 10 yılda futbolda yaptıkları ortada. Göztepe'de ne olacağını tahmin etmek için Danimarka takımı Midtjylland'ı incelemek gerekir. Nasıl Midtjylland'ı bu duruma getirdilerse aynı futbol yöntemleriyle bu kulübe de katkı koyacaklar. Başkanlık için Rasmus Ankersen'e teklifte bulundum. Benim kanımca Göztepe'nin başkanı Ankersen olacak. Türkiye'de ilk yabancı başkan olacak. Kendisiyle bu konuda anlaşma yapmadık ama ilk yönetim kurulu toplantısında başkanlık konusu gündeme getirilecek. Benim ise Göztepe başkanlığından ayrılmam futboldan ayrılmam, Göztepe sevgisini değiştirmez, hayallerimi değiştirmez. Yapılması gereken ne varsa yapacağız. Anlaşma sezon başlamadan kesinlikle resmi hale gelecektir" diye konuştu.‘Torbalı Spor Akademisi 2 yıla bitecek’Mehmet Sepil kendisi için iki önemli kriter olduğunu söyledi. "Birincisi altyapıyı geliştirmek ikincisi ise Gürsel Aksel Stadı'nı sporcu cazibe merkezi haline getirmek" diyen Sepil, "Torbalı Pancarlı bölgesinde spor akademisini kurmak için hızlı bir şekilde fon ayarlandı. Biz ortaklar yardımcı olacağız. Torbalı'daki spor akademisi projesini 3 yıl önce başlattık. Torbalı Belediyesi'nin onayıyla inşaat da başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Süper Lig'e ilk çıktığımız sezonda tesise yardımcı olma sözü verdi. Yapımına da başlanmıştı. Ancak yine Torbalı Belediyesi tarafından iş durduruldu. Bunları aştık. Proje başlayacak ve 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. Stadın ise sportif bölümleri hayata geçti. Diğer alanları da spor cazibe alanı olarak hayata geçireceğiz. Pandemi döneminde bu iş uzadı. Spor yasasında bununla ilgili gelişmeler oldu. Gürsel Aksel Stadı'nın Türkiye'nin en aktif stadı olabilmesi için yardımcı olacağız" diye konuştu.‘Amatör branşlar için cazibe haline geleceğiz’Spor salonu projelerinin de olduğunu kaydeden Sepil, şu ifadeleri kullandı:‘Süper Lig'de istanbul'dan 8 takım varken İzmir'den hiçbir takımın olmaması bizim hatamızdır’Futbolda transferlerle ilgili süreci Sport Republic'in yönetiğini bildiren Sepil sözlerini şöyle sürdürdü:‘Çocuk tribünü oluşturacağız’Kadın ve çocukların daha fazla statlarda olması gerektiğini belirten Sepil, "Bu sezon çocuk tribünü oluşturmak istiyoruz. Kadın ve çocukları maça getirmek için daha çok çalışacağız. Geçtiğimiz yıllara göre maça gelen kadın ve çocuk sayısında bir düşüş görüyoruz. Bunu artırmak tribünlerimize genç Göztepeliler kazandırmak, kadınlarımızı stadyumumuzda görmek için projeler üreteceğiz. Bu konuda fikirleri olan Göztepeli arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Okullara gideceğiz, Göztepe sevgisini ulaşabileceğimiz her yere yaymak için çalışacağız. Bu çok kolay bir iş değil ama hep birlikte çalışarak Türkiye'nin her yerine Göztepe sevgisini aşılayacağız" ifadelerini kullandı.

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mehmet sepil