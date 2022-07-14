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Meksika’da trenin çarptığı petrol tankeri patladı
Meksika’da trenin çarptığı petrol tankeri patladı
Meksika’da hemzemin geçitte trenin çarptığı petrol yüklü tanker patladı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T00:57+0300
2022-07-14T00:58+0300
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tanker
trafik kazası
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Meksika’nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde bulunan Ciudad Victoria şehrinde hemzemin geçitten geçen petrol yüklü tankere tren çarptı. Petrol tankeri, çarpmanın etkisi ile meydana gelen patlamanın ardından alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Kızılhaç’a bağlı sağlık ekipleri tankerin sürücüsünün vücudunda yüzde 90 yanık tespit edildiğini ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Görgü tanıkları ise, çarpışmadan sonra büyük bir patlamanın yaşandığını belirterek, tankerde bulunan bir kişinin öldüğünü öne sürdü. Kaza sonucu ölen ve yaralananlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tamaulipas Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara güvenlik sebebiyle olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulunulurken, kazanın yaşandığı otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını bildirildi. Kazanın, tanker şoförünün trenin geldiğini gördüğü halde hemzemin geçitten hızlıca geçmeye çalışması sonucu yaşandığı üzerinde duruluyor.
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meksika, tanker, trafik kazası

Meksika’da trenin çarptığı petrol tankeri patladı

00:57 14.07.2022 (güncellendi: 00:58 14.07.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW667453Meksika’da trenin çarptığı petrol tankeri patladı
Meksika’da trenin çarptığı petrol tankeri patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW667453
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Meksika’da hemzemin geçitte trenin çarptığı petrol yüklü tanker patladı.
Meksika’nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde bulunan Ciudad Victoria şehrinde hemzemin geçitten geçen petrol yüklü tankere tren çarptı.

Petrol tankeri, çarpmanın etkisi ile meydana gelen patlamanın ardından alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kızılhaç’a bağlı sağlık ekipleri tankerin sürücüsünün vücudunda yüzde 90 yanık tespit edildiğini ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları ise, çarpışmadan sonra büyük bir patlamanın yaşandığını belirterek, tankerde bulunan bir kişinin öldüğünü öne sürdü. Kaza sonucu ölen ve yaralananlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tamaulipas Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara güvenlik sebebiyle olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulunulurken, kazanın yaşandığı otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını bildirildi.

Kazanın, tanker şoförünün trenin geldiğini gördüğü halde hemzemin geçitten hızlıca geçmeye çalışması sonucu yaşandığı üzerinde duruluyor.
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