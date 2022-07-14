https://tr.sputniknews.com/20220714/netflix-microsoft-ile-ortaklik-kuruyor-1058696516.html

Netflix, Microsoft ile ortaklık kuruyor

Netflix, Microsoft ile ortaklık kuruyor

Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, kullanıcılara daha ucuza mal olacak reklamlı abonelik sistemi için teknoloji devi Microsoft ile işbirliğine... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T10:08+0300

2022-07-14T10:08+0300

2022-07-14T10:08+0300

yaşam

netflix

microsoft

reklam

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Birkaç ay önce ilk kez abone sayısında düşüş gören ve diğer platformların da yarışa girmesiyle kızışan rekabet yüzünden daha çok kullanıcı çekmeye çalışan Netflix, bu daha ucuz abonelik planı için reklam teknolojisi ve satış ortağı olarak Microsoft'u seçtiğini duyurdu. Microsoft'un internet deneyimlerinden sorumlu yöneticisi Mikhail Parakhin de müşterilerin Netflix'in ödüllü içeriklerine erişmek için çok yakında çok daha fazla seçeneği olacağının haberini verdi. Netflix'in üzerinde çalıştığı bu yeni abonelik sisteminin ücreti henüz bilinmiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220511/netflix-reklamli-abonelik-modeline-yil-sonuna-kadar-gecmeyi-planliyor-1056269000.html

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netflix, microsoft, reklam