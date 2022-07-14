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Netflix, Microsoft ile ortaklık kuruyor
Netflix, Microsoft ile ortaklık kuruyor
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, kullanıcılara daha ucuza mal olacak reklamlı abonelik sistemi için teknoloji devi Microsoft ile işbirliğine... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T10:08+0300
2022-07-14T10:08+0300
yaşam
netflix
microsoft
reklam
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Birkaç ay önce ilk kez abone sayısında düşüş gören ve diğer platformların da yarışa girmesiyle kızışan rekabet yüzünden daha çok kullanıcı çekmeye çalışan Netflix, bu daha ucuz abonelik planı için reklam teknolojisi ve satış ortağı olarak Microsoft'u seçtiğini duyurdu. Microsoft'un internet deneyimlerinden sorumlu yöneticisi Mikhail Parakhin de müşterilerin Netflix'in ödüllü içeriklerine erişmek için çok yakında çok daha fazla seçeneği olacağının haberini verdi. Netflix'in üzerinde çalıştığı bu yeni abonelik sisteminin ücreti henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/netflix-reklamli-abonelik-modeline-yil-sonuna-kadar-gecmeyi-planliyor-1056269000.html
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netflix, microsoft, reklam

Netflix, Microsoft ile ortaklık kuruyor

10:08 14.07.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACENetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, kullanıcılara daha ucuza mal olacak reklamlı abonelik sistemi için teknoloji devi Microsoft ile işbirliğine gidiyor.
Birkaç ay önce ilk kez abone sayısında düşüş gören ve diğer platformların da yarışa girmesiyle kızışan rekabet yüzünden daha çok kullanıcı çekmeye çalışan Netflix, bu daha ucuz abonelik planı için reklam teknolojisi ve satış ortağı olarak Microsoft'u seçtiğini duyurdu.
Microsoft'un internet deneyimlerinden sorumlu yöneticisi Mikhail Parakhin de müşterilerin Netflix'in ödüllü içeriklerine erişmek için çok yakında çok daha fazla seçeneği olacağının haberini verdi.
Netflix'in üzerinde çalıştığı bu yeni abonelik sisteminin ücreti henüz bilinmiyor.
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
YAŞAM
Netflix, reklamlı abonelik modeline yıl sonuna kadar geçmeyi planlıyor
11 Mayıs, 10:43
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