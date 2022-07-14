https://tr.sputniknews.com/20220714/okan-buruk-ulkemizde-her-sey-karistirilmaya-hazir-spekulasyonlari-goruyoruz-1058701889.html

Okan Buruk: Ülkemizde her şey karıştırılmaya hazır, spekülasyonları görüyoruz

Okan Buruk: Ülkemizde her şey karıştırılmaya hazır, spekülasyonları görüyoruz

Okan Buruk, "Ülkemizde her şey karışmaya ve karıştırılmaya hazır. O yüzden birçok spekülasyon yapılabiliyor. Maç sonuçları da öyle değerlendirilebilir ama biz... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T12:28+0300

2022-07-14T12:28+0300

2022-07-14T12:33+0300

okan buruk

galatasaray

spor

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Galatasaray, Avusturyakampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarına mücadeleyi değerlendirdi.Yüzde 100 olarak hazır olmadıklarını ifade eden Buruk, "Hazırlık döneminde oynadığımız ve oynayacağımız maçlar her şeyi net göstermiyor. Geldiğimizden beri hep çift antrenmanla hazırlandık. Oyuncularımızın bu anlamda yorgunlukları ve maç eksiklikleri var. Sturm Graz ve MOL Fehervar çok sayıda hazırlık maçı oynadı. Fiziksel olarak bize göre çok daha hazırlar. Kampın sonuna kadar yine çift antrenmanla çalışacağız. Fiziksel olarak yorgunluk var. Oyun içinde bu yorgunluğun da etkileri var. Yine bazı bölgelerde acele etmemiz, gereksiz top kayıpları... Yüzde 100 hazır değiliz. Bunları ölçü olarak almıyoruz ama Galatasaray formasıyla çıktığımız her maçı da kazanmak istiyoruz. Bu durumdan mutsuzum, bunu da oyuncularımıza aktaracağım. Onlar da mutsuz. Bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak" ifadelerini kullandı.‘Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz’Buruk, orta sahaya Serigo Oliveira transferi yaptıklarını, ancak yine orta alana takviye yapmak istediklerini söyledi:‘Marcao ayrıldı, oraya transfer yapacağız’Marcao'nun ayrılmasının ardından stoper bölgesine de takviye yapacaklarını dile getiren Okan Buruk, "Birçok bölgeye transfer yapacağız. Marcao ayrıldı, oraya transfer yapacağız. Ön tarafa, orta sahaya transfer yapacağız. Birçok mevkiye transfer yapmamız gerekiyor. Eksikliklerimizi net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.‘En iyi oyuncuları buraya getirmeye çalışıyoruz'Sadece transfer yapmak için takviye yapmayacaklarına dikkat çeken Buruk, "Transfer işi kolay bir şey değil. Adam almak için adam almak istemiyoruz. En iyi oyuncuları buraya getirmeye çalışıyoruz. O da biraz zaman alıyor. Burada iyi niyetli çalışıyoruz. En kısa zamanda da bize doğrudan katkı sağlayacak oyuncuları buraya getireceğimizi düşünüyorum" dedi.Okan Buruk, ikinci hazırlık kampında oynayacakları maçların daha farklı olacağını ifade etti.

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okan buruk, galatasaray