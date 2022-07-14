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Orman yolu yapımında EYP patladı, 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Orman yolu yapımında EYP patladı, 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Antalya'da orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Yakup Serçe öldü, 17 yaşındaki akrabası... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T18:28+0300
2022-07-14T18:45+0300
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki olay, saat 12.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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eyp, orman, yol

Orman yolu yapımında EYP patladı, 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

18:28 14.07.2022 (güncellendi: 18:45 14.07.2022)
© DHAAntalya'da orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi
Antalya'da orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© DHA
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Antalya'da orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Yakup Serçe öldü, 17 yaşındaki akrabası S.S. ise yaralandı. Serçe’nin, taşeron firmanın sahibinin oğlu olduğu belirtildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki olay, saat 12.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Dere Kışla mevkisinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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