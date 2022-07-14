https://tr.sputniknews.com/20220714/ptt-76-ilde-zarar-etti-1058698322.html

PTT, 76 ilde zarar etti

PTT, 76 ilde zarar etti

PTT bu yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin 76 ilinde zarar ederken, 5 ilde ise kâr etti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T11:03+0300

2022-07-14T11:03+0300

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ekonomi

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Varlık Fonu'na devredilen PTT, KİT'ler arasında en çok zarar eden üçüncü kuruluş oldu. 2019'da 1 milyar 218 milyon TL, 2020'de 741 milyon TL ve 2021'de ise 387 milyon lira zarar açıklandı. PTT bu yılın ilk 4 ayında 76 ilde zarar ederken, sadece İstanbul, Aksaray, Kütahya, Muğla ve Kilis'te kâra geçti.Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; zararda ilk üç sırayı İzmir, Ankara ve Adana alırken, İzmir 44 milyon TL, Ankara 42 milyon TL, Adana 25 milyon lira zarar etti. PTT İstanbul Başmüdürlüğü ocak-mayıs arasında 369 milyon TL kâr elde ederken, Muğla 15 milyon TL, Kütahya 1.7 milyon TL, Kilis 1.5 milyon TL ve Aksaray ise 1.2 milyon lira kâr sağladı. Geriye kalan 76 ilin tamamının faaliyeti zarar oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220712/tesk-genel-baskani-palandoken-kacak-sigaradan-devletin-zarari-50-milyar-1058624644.html

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türkiye, ptt, zarar, kar, ankara