https://tr.sputniknews.com/20220714/putin-ruslarin-karsi-tarafin-safina-gecmesini-vatana-ihanet-kapsamina-alan-yasayi-imzaladi-1058712305.html

Putin, Rusların 'karşı tarafın safına geçmesini' vatana ihanet kapsamına alan yasayı imzaladı

Putin, Rusların 'karşı tarafın safına geçmesini' vatana ihanet kapsamına alan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların Rusya’nın çıkarlarına uygun olmayacak biçimde bir askeri çatışmada yer almalarını ceza kapsamına alan yasayı... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T14:53+0300

2022-07-14T14:53+0300

2022-07-14T14:53+0300

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vladimir putin

yasa tasarısı

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Rusya lideri Putin, ülkesinin tarafı olduğu bir askeri çatışma yaşandığı dönemlerde Rusların karşı tarafın safına geçmesini vatana ihanet tanımı kapsamına alan yasayı kabul etti.Rusya’nın çıkarına olmayan askeri eylemlerde bulunanları da kapsayan yasaya göre söz konusu eylemleri gerçekleştirenlereyse 20 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.Yasa ile Rusya’nın güvenliğine yönelik alenen eylem çağrısında bulunanlara da cezai sorumluluk yükleniyor. Bu suçu işleyenler 7 yıla kadar hapis cezası bekliyor olacak.Hükümet, sınır ötesi operasyonlar için özel ekonomik tedbirler alabilecekRusya Devlet Başkanı bunun yanında, Rus güçlerinin ülke sınırları dışında terörle mücadele operasyonu ve başka harekatlar gerçekleştirilmesi için hükümete ekonomi alanında özel tedbirler alma hakkını veren bir yasayı da imzaladı.Söz konusu yasaya göre hükümet, devlet rezervlerindeki varlıkları bozabilme hakkına sahip olacak. Hükümet ayrıca, belirli üretim tesislerinde işe alımlar için özel bir prosedürler uygulayabilecek. Yasa ile hükümete, devlet savunma siparişlerinin yerine getirilmesi tek bir tedarikçiden satın alım yapma hakkı da verildi. Tedarikçi şirketlerse söz konusu siparişlerle ilgili sözleşme imzalamayı reddetme hakkına sahip olmayacaklar.

https://tr.sputniknews.com/20220701/putin-hasim-ulkelerin-eylemlerine-karsi-ozel-tedbirleri-ongoren-karari-imzaladi-1058174298.html

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vatana ihanet, vladimir putin, yasa tasarısı