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Rus Dışişleri: ABD kasıtlı olarak küresel gerilim seviyesini yükseltiyor
Rus Dışişleri: ABD kasıtlı olarak küresel gerilim seviyesini yükseltiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin kasıtlı olarak küresel gerilimin seviyesini yükseltmeye devam ettiğini belirtti. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T21:50+0300
2022-07-14T21:50+0300
2022-07-14T21:50+0300
dünya
rusya
abd
gerginlik
soğuk savaş
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ve Batıdaki siyasi ve askeri elitlerin kendilerini bu blok çatışmasının galibi olarak görmelerinin “onları, demokrasi dayatabilecekleri yönünde yanlış kanıya düşürdüğü” kaydedildi.Açıklamada, “Bu, ABD ve NATO’daki ‘şahinleri’, uluslararası hukuku ihlal etme pahasına, hegemonyalarını ve ideolojik sömürgeciliği ilerleterek hedeflerine ulaşmak için askeri güç kullanmaya teşvik etti. ABD ve müttefiklerinin askeri maceraları bugün de ülkelere ve genel olarak bölgelere onarılamaz zararlar vermeye devam ediyor. Beyaz Saray, mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmak yerine, tek taraflı jeostratejik ve ekonomik kazançlar elde etmek için kasıtlı olarak gerilim seviyesini yükseltiyor ve çatışmaları kışkırtıyor” dendi.ABD’nin bağımsız ülkelere karşı uzun yıllar süren haksız saldırgan eylemlerinin sonucu onlarca ve yüzlerce bin sivil kaybın olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası toplum, amansız ekonomik kriz dalgalarıyla sarsılıyor. Düzenli olarak Washington’un eylemlerinin yol açtığı feci insani ve çevre sorunları ile ilgili gerçekler ortaya çıkıyor. ABD’nin ‘demokratikleştirme’ girişimlerinin kurbanları halâ kendilerine verilen zararı telafi edemiyor. Bir zamanlar müreffeh ülkelerin endüstriyel potansiyeli karman çorman. Yüzlerce sivil altyapı tesisi, dini merkez, tarihi ve mimari anıt yıkıldı” ifadesini kullandı.
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rusya, abd, gerginlik, soğuk savaş
Rus Dışişleri: ABD kasıtlı olarak küresel gerilim seviyesini yükseltiyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin kasıtlı olarak küresel gerilimin seviyesini yükseltmeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ve Batıdaki siyasi ve askeri elitlerin kendilerini bu blok çatışmasının galibi olarak görmelerinin “onları, demokrasi dayatabilecekleri yönünde yanlış kanıya düşürdüğü” kaydedildi.
Açıklamada, “Bu, ABD ve NATO’daki ‘şahinleri’, uluslararası hukuku ihlal etme pahasına, hegemonyalarını ve ideolojik sömürgeciliği ilerleterek hedeflerine ulaşmak için askeri güç kullanmaya teşvik etti. ABD ve müttefiklerinin askeri maceraları bugün de ülkelere ve genel olarak bölgelere onarılamaz zararlar vermeye devam ediyor. Beyaz Saray, mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmak yerine, tek taraflı jeostratejik ve ekonomik kazançlar elde etmek için kasıtlı olarak gerilim seviyesini yükseltiyor ve çatışmaları kışkırtıyor” dendi.
ABD’nin bağımsız ülkelere karşı uzun yıllar süren haksız saldırgan eylemlerinin sonucu onlarca ve yüzlerce bin sivil kaybın olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası toplum, amansız ekonomik kriz dalgalarıyla sarsılıyor. Düzenli olarak Washington’un eylemlerinin yol açtığı feci insani ve çevre sorunları ile ilgili gerçekler ortaya çıkıyor. ABD’nin ‘demokratikleştirme’ girişimlerinin kurbanları halâ kendilerine verilen zararı telafi edemiyor. Bir zamanlar müreffeh ülkelerin endüstriyel potansiyeli karman çorman. Yüzlerce sivil altyapı tesisi, dini merkez, tarihi ve mimari anıt yıkıldı” ifadesini kullandı.