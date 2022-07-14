Rus uzman Savçenko: Türkiye’nin BRICS’e üye olma isteği doğal
BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand’ın, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın çok yakında BRICS’e katılabileceği yönündeki açıklamayı değerlendiren Rus uzman Savçenko, Batı sisteminin çökeceğini ve gayri batılı uluslararası örgütlerin etkisinin artacağını belirtti.
BRICS’in olası genişlemesinin, tek kutuplu dünyanın yıkıldığının kanıtı olduğunu dile getiren uzmanların görüşüne göre BRICS, ekonomik ve politik çekim merkezlerinden biri haline geliyor.
Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi uluslararası ve bölgesel ekonomi ve BRICS ülkeleri uzmanı Doç. Aleksandr Savçenko, Sputnik’e açıklamasında, BRICS’in, bağımsız ülkeler arasındaki ilişkiler için modern gerçekliklere daha uygun, etkili ekonomik ve politik işbirliği modeli teklifiyle dünyadaki popülaritesini artırdığını kaydederek şu değerlendirmede bulundu:
“Bunu daha önce tanınmış Amerikalı yatırımcı Jim Rogers (George Soros’un eski ortağı) de söylemişti. 2013’te yazdığı ‘Street Smarts: Adventures on the Road and in the Markets’ adlı kitabına göre, sahte para oyunları dönemi sona erdi ve ‘commodities’ dedikleri yani meta üreticilerinin egemen olduğu dönem başladı. Bu sadece hammadde değil, hazır ürünler de var bunun içinde. Yani bir araya getirilebilen ve toptan pazarda satılabilen mallar. Dolayısıyla bu ‘commodities’leri kontrol edecek olanlar dünyayı kontrol edecek. Dünya politikasında bu, Batı sisteminin çökmesi ve Batı dışı ülkelerin ve oluşturdukları uluslararası örgütlerin etkisinin artması anlamına geliyor.”
Savçenko’ya göre, bu koşullarda Türkiye’nin BRICS’e katılma isteğinin doğal olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bir yandan, bu üyelik Türkiye’nin çıkarına, diğer yandan da Türkiye’nin örgüt üyelerine teklif edeceği çok şey var:
“Dünyanın önde gelen emtia üreticilerinden biri olan Türkiye, BRICS’e ilgi duyuyor. Eskiden toptan piyasalar, dünyanın başlıca borsaları Batı’nın kontrolündeydi. Örneğin Goldman Sachs’ın 6 ay vadeli kontratlarda, önümüzdeki 6 ay için Brent petrol fiyatları için kesin fiyatlar veriliyor. Şimdi böyle bir şey yok. Dünyada, özellikle de Asya ülkelerinde alternatif borsalar oluşmaya başladı. Batı, ‘commodities’ piyasaları üzerindeki kontrolü kaybetti. Diğer yandan, bu yakınlarda İran ve Arjantin’in de katılım başvurusu yaptığı BRICS’in üyeleri, gerçek dünya ekonomisi üzerindeki kontrol imkanlarını genişletiyor. Bu şartlarda, Türkiye’nin BRICS’e katılma isteği doğal olarak değerlendirilmeli. Bu, Türkiye’nin çıkarına, çünkü hızla büyüyen gayri batılı pazarlara hizmet sunma fırsatını sağlıyor ve büyük bir mal ve hizmet üreticisi olarak, organizasyon üyelerine sunacak çok şeyi var.”