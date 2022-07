Rus uzman Savçenko: Türkiye’nin BRICS’e üye olma isteği doğal

“Bunu daha önce tanınmış Amerikalı yatırımcı Jim Rogers (George Soros’un eski ortağı) de söylemişti. 2013’te yazdığı ‘Street Smarts: Adventures on the Road and in the Markets’ adlı kitabına göre, sahte para oyunları dönemi sona erdi ve ‘commodities’ dedikleri yani meta üreticilerinin egemen olduğu dönem başladı. Bu sadece hammadde değil, hazır ürünler de var bunun içinde. Yani bir araya getirilebilen ve toptan pazarda satılabilen mallar. Dolayısıyla bu ‘commodities’leri kontrol edecek olanlar dünyayı kontrol edecek. Dünya politikasında bu, Batı sisteminin çökmesi ve Batı dışı ülkelerin ve oluşturdukları uluslararası örgütlerin etkisinin artması anlamına geliyor.”