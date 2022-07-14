https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-iyi-niyet-adimlari-atarken-batidan-da-bazi-konularda-taviz-alma-hakki-doguyor-1058704227.html

‘Rusya iyi niyet adımları atarken Batı’dan da bazı konularda taviz alma hakkı doğuyor’

‘Rusya iyi niyet adımları atarken Batı’dan da bazı konularda taviz alma hakkı doğuyor’

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasındaki 'Dörtlü... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T12:34+0300

2022-07-14T12:34+0300

2022-07-14T12:34+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

ukrayna

tahıl

karadeniz

bm

birleşmiş milletler (bm)

hulusi akar

recep tayyip erdoğan

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Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar ile ortaya çıkan tahıl krizinin çözümüne yönelik somut adımlar 13 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyetinin bir araya geldiği toplantıda atıldı.Toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalındığı belirtildi.Önümüzdeki hafta Rusya ve Ukrayna’dan askeri heyetlerin bir kez daha İstanbul’da bir araya gelmesi, üzerinde durulan maddelerin yeniden gözden geçirilmesi ve anlaşmaya imza atılması bekleniyor.Türkiye’nin önemi artıyorRusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde de önemli bir rol oynayan Türkiye, tahıl krizinin çözümünde de hem ev sahibi ülke hem de masadaki bir taraf olarak önemli bir diplomatik başarıya daha imza attı. İstanbul’daki toplantıya gelen süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir bhem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Son olarak 11 Temmuz’da iki liderle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmelerde tahıl krizine çözüm bulunma zamanının geldiğini vurguladı.‘Türkiye için diplomatik bir başarıdır’Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyopolitik Bilimler Enstitüsü’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, İstanbul’da bir koordinasyon merkezinin kurulmasının somut bir adım olduğunu vurgulayarak “Böylece Türkiye tahıl krizinde kilit rol oynayan ülke konumunu da perçinlemiş oluyor. Alınan bu kararlar taraflar ve özellikle de Türkiye için diplomatik bir başarıdır” dedi.‘Ukrayna’daki operasyon devam ettiği sürece bu tahıl krizi devam edecek’Doç. Dr. Dürre, Rusya ve Ukrayna taraflarının müzakereler için en son İstanbul’da bir araya geldiğini hatırlatarak şunları ekledi:‘BM, Rus halkının sıkıntılarını da dikkate almak zorunda’Doç. Dr. Dürre’ye göre, Rusya’nın iyi niyet adımlarına karşı Batılı ülkeler de bazı yaptırımlardan taviz vermeleri gerekiyor:Türkiye, Rusya’nın ‘ihracat engeli kaldırılması’ talebini meşru ve haklı görüyorRusya, Ukrayna tahıl ürünlerinin, ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın, ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor. Türkiye de bu konuda Rusya’nın talebini meşru görüyor.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın bu talebini Türkiye'nin son derece meşru ve haklı bir talep olarak gördüğünü söyleyerek şunları ifade etmişti:

https://tr.sputniknews.com/20220714/zelenskiyden-dortlu-toplanti-ile-ilgili-turkiye-ve-birlesmis-milletlere-tesekkur-1058688033.html

rusya

ukrayna

karadeniz

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türkiye, rusya, ukrayna, tahıl, karadeniz, bm, birleşmiş milletler (bm), hulusi akar, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy